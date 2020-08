MATORA KOD BIVŠE NA ROĐENDAN STIGLA PRVA! Tek da čujete šta joj je kupila: A evo zašto Luna kod Sanje nije DOBRODOŠLA!

Sanja Stanković rođendansku proslavu organizovala je u jednoj iznajmljenoj vili sa bazenom, a na žurki su se pojavili i pojedini bivši zadrugari sa kojima je slavljenica ostala u dobrim odnosima. Prva joj je došla bivša devojka, Jovana Tomić Matora, sa kojom i dalje neguje dobar odnos. Sa druge strane, Luna Đogani nije bila pozvana, jer sa njom "nije dobra".

"Sebi sam poželela samo zdravlje i više sreće u životu", otkrila je Sanja i dodala: "U ponoć su bili prijatelji kod mene, pa su me oni izgrlili i izljubili, ali Tamara i Jovana su me prve pozvale i čestitale rođendan. Jovana mi je poklonila koverticu i ovaj lepi slatki sto, torta je u frižideru."

Ona je tada istakla da od pomirenja sa Matorom nema ništa, ali da su i dalje dobre prijateljice.

"Nema pomirenja, Jovana i ja smo ostale prijateljice", rekla je Sanja, a na škakljivo pitanje o udaji odgovorila je: "Nisam spremna za udaju još, za dete možda jesam, ali za udaju ne."

Stankovićeva je istakla kako joj je veoma drago da su se Matora i Nenad Aleksić Ša pomirili i da je mogla zajedno da ih pozove na rođendan, a zatim otkrila zašto još neki zadrugari nisu na proslavi.

foto: Instagram screenshot

"Ana i David su pozvani, ali nisu u Beogradu, a sa Lunom nisam dobra."

Sa druge strane, nije mogla a da se ne osvrne na situaciju koja je potresla sve - kada je njen bivši dečko fizički nasrnuo na Matoru.

"Ja i dalje ne mogu da verujem šta se desilo, meni je to neverovatno. Jovana je o njemu mnogo pričala u rijalitiju, što nije trebalo, on se iznerivrao, malo su popili i došlo je do toga. Ne opravdavam ni nju ni njega. Ona je pogrešila što je pričala, a to što je on uradio je katastrofa. Kod Jovane sam odmah otišla, a sa njim nisam pričala, niti je on mene zvao, niti ja njega, niti planiram, jer meni je to dno dna", zaključila je Stankovićeva.

foto: Instagram screenshot

Kurir.rs, M.G/Pink/Foto: ATA Images

Kurir