OJADILI IH ZA 300.000 €, ISTERALI, PONIZILI! Svi se pitaju šta će im 60.000 € u KEŠU na odmoru, Nikolina im odgovorila

Skandalozno letovanje Nikoline Pišek i Vidoja Ristovića u luksuznoj Villi Hedonist u Kaštel Starom zaintrigirali su javnost kao retko koji skandal.

Rešena je sada i nedoumica oko koje su se postavljala brojna pitanja- zašto su njih dvoje na odmor poneli više od 60.000 evra u gotovini, nakit i skupocene satove.

"Suprug je podigao novac iz jedne banke u Splitu jer potpisujemo ugovor za kuću u Zagrebu i to je trebala da bude kapara. Što se tiče nakita, ne znam čemu drama? Žena sam koja obožava nakit i volim da ga menjam. Zašto ja to ne bih nosila sa sobom ako je moje vlasništvo? Vidoje je pak strastveni ljubitelj satova, to mu je ljubav", rekla je Nikolina Pišek.

Podsećanja radi, dvanaestog dana boravka u vili Nikolina i suprug Vidoje Ristović, u noići između 30. na 31. jula, izbačeni su na ulicu i ostavljeni bez stvari u vrednosti između 275 i 300 hiljada eura. Kako je Nikolina navela, reč je o o novcu u gotovini (65 do 68 hiljada evra), muškom satu "Custos" (18 hiljada evra), satu "Rolex Daytona rose gold" (35 hiljada evra), narukvici "Cartier Love" sa brilijantima (40 hiljada i 600 evra), muškom satu "Pierre Kunz" (zlato) 13/50 (25 hiljada evra), ženskom prstenu "Cartier Panther" (25 hiljada evra) i "Chopard" prstenu od 3.75 karatnog zlata (65 hiljada evra).

Vidoje Ristović tužio je slovenskogpoduzetnika Roka Galea (49), supruga vlasnice vile, protiv koje je pre nekoliko godina Državno tužilaštvou Varaždinu pokrenulo postupak zbog utaje poreza u aferi fiktivnoga trgovanja zlatom.

