SKANDAL! NIKOLINA O LETOVANJU IZ PAKLA! Suprug Vidoje proveo noć u policiji, ćerki POZLILO, a pokrali im ŠTA SU STIGLI?!

Intervencija policije, obostrane prijave zbog pretnji, obezbeđenje, uvrede, prijava krađe nakita i novca - epilog je nesvakidašnjih i neugodnih događaja koji su se ovih dana odvijali u luksuznoj Villi Hedonist u Kaštel Starom. Kod pritvorskog nadzornika splitske policije zbog pretnji na kraju je, kako se navodi, završio suprug Nikoline Pišek, Vidoje Ristović, kojeg je prijavio slovenski biznismen Rok Gale, suprug vlasnice vile.

Voditeljka je, pak, podnela krivičnu prijavu protiv Gale i zbog pretnji, ali i krađe nakita i novca, za koje Ristovići tvrde da su im nestali iz vile. Splitska policija, navode dalje tamošnji mediji, kaže da je po pitanju tih prijava protiv Roka Gale pokrenula istragu. Takođe, Ristovići će nakon onoga što su opisali kao letovanje iz pakla od agencije tražiti nazad 20.000 evra koje su platili kako bi iznajmili vilu, a zbog čega je njihov advokat već kontaktirao agenciju.

"Dogovoreno je da se plati iznajmljivanje vile, prvo kapara od 7.000 evra, koju smo platili agenciji, a zatim smo vlasniku vile, odnosno suprugu vlasnice, Gali, platili još oko 10.000 evra te još 3.000 evra za osiguranje od eventualne štete", počela je Nikolina svoju ispovest za hrvatske medije.

"Najpre smo došli nas četvero, jer jedna ćerka nije mogla doći iz Beograda zbog stanja na granici i situacije sa koronom, ali uskoro je i ona došla. Sve skupa trebalo nas je biti osmoro. Dakle, Vidoje, ja, dvoje naše male dece, moja Hana s prijateljem i moja prijateljica sa svojim detetom. Takođe, najavili smo da ćemo dovesti pse", nastavlja ona: "Suprug je kod sebe imao oko 68.000 evra gotovine koju je par dana ranije podignuo s računa u Splitu jer je preko jedne advokatske kompanije bio u pregovorima za kupovine jedne nekretnine u Zagrebu, a taj novac je trebalo biti kapara. Takođe, imali smo i skupoceni nakit vredan oko 270.000 evra, tri muška sata, narukvicu s briljantima. Te dragocenosti smo stavili u sef koji se nalazio u ormaru u mojoj sobi, međutim nakon nedelju dana je Vidoje pogrešno ukucao šifru u sef te se sef zablokirao, pa smo zvali Galu da otvori sef jer se mogao otvoriti i ključem. On je došao i otključao sef, međutim bilo mi je neugodno jer sam videla da ima ključ, pa smo odlučili da nakit više ne držimo u sefu. Svoj nakit sam stavila u vrećicu te ga sakrila između ormara i zida u mojoj sobi. Svoje satove i novac Vidoje je stavio u ormar u svojoj sobi, dok je u sefu ostala samo manja količina novca", priča Nikolina.

U kući su tada već bili gotovo dve nedelje, odnosno smeštaj je bio zakupljen do subote ujutru, no u četvrtak uveče je došlo do čudnog obrta koji će, kaže, pamtiti čitav život.

foto: Damir Dervišagić

"Svi smo otišli uveče na večeru u Split, međutim kada smo se vratili nešto iza ponoći na rampi ispred vile su nas dočekala dva člana obezbeđenja koji su nam zabranili ulazak. Nisu se želeli predstaviti. Rekli su da nam je zabranjen ulazak u kuću i da samo izvršavaju naređenja da nikoga ne mogu pustiti u kuću. Zvala sam agenciju, no nitko mi se nije javljao. Želeli smo uzeti naše stvari iz kuće, no nisu nas puštali, pa se moj suprug odlučio krišom uvući u kuću koja je bila sva u mraku, odnosno bila su ugašena svetla. Vidoje je zaobišao obezbeđenje, te naišao na poluotvorena vrata. Međutim, kada je ušao u kuću neko ga je s leđa i seo mu na leđa", govori Nikolina pa nastavlja:

"Video je da su to Rok Gale i njegova supruga koja mu je u tom trenutku uputila niz vrlo gadnih nacionalističkih uvreda. Tada otprilike dolazi i policija koju sam ja zvala, izvode mog supruga napolje do rampe, gde sam ja bila s decom. Videvši da su deca prilično uznemirena zbog svih tih uniformiranih ljudi i povišenih tonova, zamolila sam Vidoja da odvede decu u Split. Na rampi smo ostali moja punoljetna ćerka Hana i moja prijateljica zajedno sa obezbeđenjem i policijom."

"Pokušala sam sve to snimiti mobilnim da imam kao dokaz, međutim policajac mi je uzeo mobični, te počeo brisati snimke tvrdeći da se policiju ne sme fotografisati, premda su bili na javnoj površini u tome trenutku. Nakon rasprave s policijom da su naše stvari u kući, Hana i moja prijateljica su dobile dozbolu da uđu u kuću u pratnji policije, no ne i ja. Počinjem se plašiti da ćemo biti opljačkani, pa zovem Vidoja, ali i Hanu i prijateljicu i kažem im da prvo uzmu dragocenosti i gde se one nalaze."

"One mi na telefon međutim javljaju da je sef prazan, da je Vidojeva soba otključana, da nema vrećice sa zlatom, novca... Takođe mi kažu da im je vlasnica vile već rekla da je ona ušla u tu sobu. Shvatila sam tada da se policija i obezbeđenje dobro poznaju jer su ispred mene opušteno pričali o zajedničkim temama... Pakovanje je trajalo od 1 u noći do 4 i 30 ujutro, a u pomoć nam je došao jedan Hanin prijatelj s autom, kako bismo sve te stvari mogli utovariti. Jedan ceo auto smo napunili stvarima. U jednom trenutku sam videla vozilo Hitne na rampi i tačno sam pomislila da se Hana onesvestila, što se na kraju i bilo dogodilo. Tada sam se otrgnula policajcu i počela trčati prema kući, govoreći da želim videti svoju ćerku. Tada mi je policajac rekao da ako budem mirna otpratiće me do kuće, i to je i napravio. Videla sam kako je smeštaju u Hitnu, a rekli su da je voze u Split u bolnicu na Firule. Tada je došao i Gale, a nakon što smo se posvađalii, u jednome trenutku je krenuo preko ograde rekavši da će me rastrgati, ali su ga zaustavili policajac i obezbeđenje", priča ona.

"Kada smo uzeli stvari otišli smo u Split, a Vidoje i ja smo, kada smo se probudili, krenuli u policijsku stanicu u Kaštel Štafilić sve prijaviti. Međutim, kada smo došli u stanicu mom suprugu su rekli da je uhapšen zbog pretnje, te su nas razdvojili. Ja sam davala izjavu sve do uveče, a on je noć proveo u policiji. Da bi ga ujutro prebacili na Državno advokatsku agenciju u Splitu. Nakon ispitivanja je pušten, no zadržali su mu pasoš, jer je strani državljanin", rekla je Nikolina, koja se trenutno sa suprugom i porodicom nalazi u Bolu na Braču.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, M.G/Jutarnji.hr/Foto: ATA Images

Kurir