TOTALNI HAOS U EVROLIGI! Gazda Panatinaikosa NASRNUO na sudiju: Poludeo zbog jedne odluke, skočio sa stolice i UTRČAO U TEREN!

Odavno nismo gledali ovakvu plej-of seriju u Evroligi! Zakuvalo se ozbiljno u duelu Panatinaikosa i Makabija gde je trenutno 1:1 u seriji. Naravno da je tome doprineo i Dimitris Janakopulos, koji je bio vrlo aktivan pored terena na drugom meču. Košarkaši Panatinaikosa pobedili su Makabi 95:79 (20:28, 31:11, 20:21, 24:19), a nezadovoljan suđenjem na prvom meču Janakopulos je ceo meč proveo vršeći pritisak na arbitre.

Trener Panatinaikosa Ergin Ataman je odmah posle prvog meča prvo u izjavi u miks zoni, a zatim i na konferenciji za medije osuo paljbu po sudijama, a videli smo da je nakon toga Panatinaikos izdao dugačko i vrlo burno saopštenje. A onda je Dimitris Janakopulos rešio da uzme stvar u svoje ruke.

Videli smo ga sa cigarom pored terena na startu meča, a tokom cele utakmice je skakao na određene odluke sudija. U jednom momentu je tokom meča imao telefonski poziv, ali ga to nije omelo da na prvu po njegovom mišljenju sumnjivu odluku burno odreaguje. Pogledajte taj momenat:

Nije tu bio kraj problemima na ovoj utakmici, pa je tako posle meča u tunelu OAKE izbio sukob između nekadašnjeg centra Crvene zvezde i Partizana Matijasa Lesora i nekoga iz redova Makabija. Videli smo snimak verbalne rasprave, a Francuza su čak morali da drže. Dok se to dešavalo Ergin Ataman je još jednom napadao Evroligu.

"Čudno mi je da jedna od najvećih organizacija, Evroliga, koju sam uvek štitio iznosi takve stavove protiv mene, da sam naštetio imidžu Evrolige. Veoma mi je to čudno. Ako sam nešto pogrešio - OK. Ako sam uradio nešto pogrešno, poput priče o sudijama, postoji pravilnik prema kome me kažnjavate. Ali zašto iznosite takva saopštenja o meni? Zašto provocirate ljude protiv mene?Šta se dogodilo? Kada sam išao u svlačionicu, neko iz svlačionice Makabija, rekao mi je 'Videćeš u Izraelu, videćeš šta će cionisti da ti urade' Nisam video ko je to, nije imao akreditaciju. Ja sam Ergin Ataman, ja sam trener Panatinaikosa, ja sam selektor reprezentacije Turske i turski državljanin. Ne možete mi ništa", rekao je Ataman.

