KAJA BAŠ ODREŠILA KESU! Ćerka Nikolina puni 18 godina, a evo šta majka planira da joj pokloni!

Pevačica Katarina Kaja Ostojić uskoro proslavlja ćerki Nikolini punoletsvto.

Kaja je Nikolinu dobila iz svog prvog braka sa Nikolom Dragojlovićem. Povodom ćerkinog rođendana, Kaja je otkrila kakvi su planovi za proslavu punoletstva, kao i šta će pokloniti svojoj ćerki.

- Ništa nismo još isplanirali. Ona treba sama da organizuje proslavu, ako to bude želela. Ona nije baš u tom fazonu, deca u Briselu su malo drugačija, nego ovde. Ona je više za to da dobije novac, nego da ulaže u te neke zabave. Od mame lova za rođendan. Ja sam za to da te pare stavi sa strane, dok ne smisli u šta da ih uloži - rekla je Kaja.

Pevačica je otkrila i kakva je njena ćerka kao đak, kao i kakve su joj ambicije.

- Ima još godinu dana da završi srednju školu. Napravila je godinu dana pauze zbog jezika, pa će videti koji će fakultet da upiše. Jezik je naučila perfektno, najbolji je đak u školi. Njena ljubav je medicina i prirodne nauke. Ja je forsiram da upiše ekonomiju ili neku poslovnu školu. Univerzitet koji je više u smeru finansija. Mislim da je to isplativije. Fascinantno mi je da uskoro puni 18 godina. Kako vreme brzo leti - izjavila je Kaja.

foto: Printscreen/Magazin In

kurir.rs/pink

Kurir