ANABELA OŠTRO DEMANTOVALA REČI MAJKE JADRANKE: Stala na Luninu stranu pa poručila: Ona nije digla ruku na baku i mene!

Jadranka Polutak, baka Lune Đogani, je nedavno izjavila da je Luna šamarala i Anabelu i nju, a sada je Atijasova iznela pravu istinu.

Hoću da demantujem da je moja majka držala "lajv", ona to ne zna da uključi. Postojao bi neki snimak. Moja mama se po prvi put oglasila za 25 godina koliko sam na estradi. Gledala sam da je ne informišem o svom životu, ona se ljuti, kaže da je znala da bi me na silu odvela u Švedsku. Ona ima potrebu kao i ja za Lunu, ćutala je dostojanstveno.

"Podržavala je unuku. Kada sam ja izašla iz grupe, ona nam je pomogla, i meni i deci, kada nismo imali šta da jedemo. To je baka koju je unuka hvalila i svojoj ljubavi iz "Zadruge 1", pričala da će ga voditi tamo da ga oporavi. Ona se javila o tome da ispriča o nama, nije potrebu imala da se gura javno. Neistine su da sam ikad digla ruku na svoju majku. Uvek sam imala strahopoštovanje, uvek mirno stojim ispred nje, nikad je nisam prodala i izdala. Baka je stara žena, Luna ni ne zna da je operisana dva puta ove godine. Ona se na svoj način bori za svoju decu kako misli da je ispravno. Svi smo u pravu u svojoj realnosti. Mama je uvek bila uz mene kada mi je bilo najteže. Ja sam shvatila da sam ja u celoj priči izgubila bliskost sa majkom, pojeo nas je rijaliti. Meni moja mama kaže da me je tek sad upoznala do kraja" rekla je Anabela.

Darko je pitao Anabelu za navodnu izjavu svoje majke da ih je Luna fizički napadala, što je ona oštro demantovala.

"Luna nije digla ruku ni na mene ni na moju majku.Moja mama to ne bi izjavila. Niti bi Luna to radila, ona je volela i poštovala baku, često je odlazila u Švedsku, tamo se i rodila. Mi se nismo ni svađali pre "Zadruge" rekla je Anabela u emisiji "Narod pita".

