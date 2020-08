ODGOJILA SAM JE S KILO MESA A ONA NAS JE ČUPALA I ŠAMARALA! Lunina baka iznela ŠOKANTNE detalje o unuci: Ona je monstrum

Jadranka Polutak, baka Lune Đogani, razočarana je unukom koja ne priča sa majkom Anabelom zbog dečka Marka Miljkovića.

Baka Jadranka je otvoreno ispričala sve o Luni i koliko je razočarana u unuku.

- Luna je moje dete, od kilo mesa sam je podigla, a vratila mi je sramotom. Došla sam da je vidim, da je zagrlim, a ona je nasrnula na mene i majku. Počela je da ludi i da nas udara. Čupala nas je i šamarala. Anabela je plakala, a meni je pozlilo. Ona ni tada nije prestajala da nas bije. Rekla je da smo veštice i da smo obe proklete, da smo krive što ona ima lude gene. Da žali što smo joj bilo šta. Ostavila nas je uplakane - ispričala je Jadranka, a onda nastavila:

- Zaklela sam joj se da računa kao da sam već umrla. Ne želim da mi sveću upali kada se budem upokojila. To dete je monstrum. Nervno sam obolela zbog nje. Ta devojka je bila za primer. Sve mi je pomagala, zvala me je "bakice". Sad je ne prepoznajem. To što je digla ruku na mene i majku neću joj nikada oprostiti. Kada budem umirala, možda, ali možda, ako se pokaje i zamoli me iskreno.

