UKLJUČILA SE LUNINA BAKA I ŠOKIRALA SVE U STUDIJU: Svi su govorili da je tada bila kod Cece, e pa ja ću vam reći ISTINU!

Majka Anabele Atijas se uključila uživo u emisiju pa iznela da je obolela zbog Lune Đogani.

"U tom periodu, kad svi govore da je bila kod Cece, ja sam kod Lune bila po 3 puta u mesecu. Luna to zna. Spremala sam joj da jede, pričala i bila sa njom. Drugi pričaju da nije bila sa mnom. Drugi pričaju da je bila kod Cece. Ja u životu sve mogu shvatiti i oprostiti. Porodice, majke, najbliže, krvlju, koja je nervima, zdravljem, platila sve Lunine postupke u 3 Zadruge, ne opraštam potpunu izdaju u porodici! Čovek ne može reći nikad, možda pre nego umrem, ako zatraži oproštaj, ali na mom bolesničkom krevetu, ja ću joj oprostiti. Zbog Lune sam teško obolela, i to nek joj je na čast! Niko ne doživeo to što smo Anabela i ja doživele kao majke" govorila je Jadranka u emisiji " Narod pita"

"Lako je pljunuti, a teško je istinu sagledati! Ermina, jednog dana ćete glava zaboleti od tih koji su te informisali. Oni te ne vole, samo su te informisali, da bi napakostili Anabeli. Nauči se, Miljana, da poštuješ ljude, na primeru. Želim ti da budeš dobar primer svom detetu. Ermina, želim ti da se dozoveš pameti. Mirko, želim ti svu sreću ovog sveta, pokazao si šta znači biti čovek, prijatelj, čovek od pravde" nastavila je Anabelina majka.

foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

Kurir.rs / M.M.

Kurir