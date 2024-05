"ŽIKA I SAŠA SU SE RASPRAVLJALI TOKOM AUDICIJE" Aleksandra Mladenović o prvom susretu sa čelnicima Granda: Na grublji način...

Aleksandra Mladenović otkrila je kako je izgledao prvi susret sa Sašom Popovićem na audicijama za muzičko takmičenje „Neki novi klinci“.

foto: Dušan Petrović

Aleksandra je ispričala da se tokom njenog nastupa na audiciji za „Klince“ desila polemika između Jakšića i Popovića.

- Bila sam mnogo mala (smeh). Sećam se da su se Sale Popović i Žika kada je bila audicija raspravljali. Sale kaže: „Ona peva kao da ima 22“, a Žika bi to negirao: „Ne, kao da ima 23“. Onda je krenula kao rasprava, mislim da je to bilo u Metropolu, taj uži krug. To je bio moj prvi susret sa Saletom i ja njega obožavam zato što je to vanserijski čovek. Mislim da se takav čovek retko rađa i da će se teško ponovo roditi – prisetila se Aleksandra u emisiji „Zvezde Granda Specijal“ i dodala:

foto: Nemanja Nikolić

- Nisam još upoznala nekog čoveka sličnog Saši Popoviću. To je jedna radilica, sad ima ne znam koliko godina, on meni izgleda kao jedan momčić. Može još 20 godina da radi ovako. I da hoda, i da šeta, i da trči. Oduševljena sam Saletovom energijom. On je onako malo brz i kada hoće da ti da neki savet, on mora to na onako malo grublji način: „Slušaj bre ti, mora ovako, ovako i ovako“.

foto: Kurir Televizija

Aleksandra je naglasila i da joj je Popović bio ogroman vetar u leđa tokom samog učešća u muzičkom takmičenju, naročito u „Zvezdama Granda“.

- Kada mi nešto nije bilo jasno oko nekih pesama uvek sam njega pitala. Govorio bi mi : „Ti si temperamentna, ti si južnjakinja. Moraš da biraš temperamentne pesme“. I jeste u pravu, uvek sam ga poslušala, a o gospođi Suzani da ne govorim koliko je to jedno divno stvorenje i jedna mila žena puna ljubavi. Nikada je nisam videla namrštenu, namrgođenu. Uvek me pita kako sam kada je sretnem i uvek dobijam pohvalu od nje – ispričala je Aleksandra.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

01:09 ALEKSANDRA PRIJOVIĆ JE HTELA DA SE JAVNO POLJUBIMO U ZVEZDAMA GRANDA Mladenović šokirala: Nisam htela da izvodimo cirkus!