LUNA PROZVALA ANABELINU MAJKU? Jadranka je javno optužila da je obolela zbog nje, a sada joj je unuka ODGOVORILA! (FOTO)

Baka Lune Đogani, Jadranka Polutak, nije imala da kaže lepe stvari o Luni, a sada joj je unuka odgovorila.

"Ne mogu joj nikad oprostiti to što je pljunula na svoju majku. Nikad. Možda pred smrt, ako mi traži oprost. Ja sam zbog Lune nervno obolela i to neka joj služi na čast. Neka niko ne doživi to što smo Anabela i ja doživele" rekla je Jadranka u emisiji "Narod pita".

Danas je, nakon ovog skandala, Luna objavila poruku na Instagramu, koji je navodno namenjen Jadranki.

"Neki jednostavno imaju sreće što ja neću da pričam ništa" napisala je Luna.

foto: Printscreen

Kurir.rs / M.M.

Kurir