ANABELA ATIJAS STALA U ODBRANU MAJKE JADRANKE! Luni uputila ovu žestoku poruku? Porodičnoj drami ne vidi se KRAJ! (FOTO)

Nakon prvog javnog oglašavanja Anabeline majke Jadranke u okviru jedne emisije, Luna Đogani na svom Instagramu objavila je stori u kom je poručila:

"Neki jednostavno imaju sreće što ja neću da pričam ništa."

Međutim, porodičnoj drami tu nije bio kraj. Naime, sumnja se da je pevačica ćerki ćestoko odgovorila rečima:

"Pucaj i pobedi", kojima je prethodio citat: "Na kraju je osoba za koju bi primio metak, ona koja drži pištolj."

Brojni fanovi na pomenutoj društvenoj mreži sumnjaju da je Anabela na ovaj način zapravo stala u odbranu svoje majke, šokirana Luninim rečima.

foto: Instagram screenshot

"Ne mogu joj nikad oprostiti to što je pljunula na svoju majku. Nikad. Možda pred smrt, ako mi traži oprost. Ja sam zbog Lune nervno obolela i to neka joj služi na čast. Neka niko ne doživi to što smo Anabela i ja doživele", rekla je, između ostalog, Jadranka u "Zadruga, narod pita", nakon čega se i pokrenulo "onlajn prepucavanje".

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Sonja Spasić

Kurir