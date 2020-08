NISAM NI SLUTILA DA ĆE MI HARMONIKAŠ BITI BUDUĆI MUŽ! Saša Popović upoznao Suzanu OVDE, ona nije htela ni da ga POGLEDA!

Da život piše ljubavne romane i da je moguće da na svadbi bivše devojke ugledaš buduću suprugu - dokaz je upravo Saša Popović.

Imao je Saša mnoge devojke, te nije ni čudno što je na svadbi svoje bivše Zlate Petrović upoznao Suzanu i tada je nastala magija. Pre toga nisu slutili da će biti zajedno, makar je tako pričala Suzana.

foto: Printscreen

Prvi poljubac

Kako je jednom Suzana ispričala u javnosti, Saša ju je zaprosio tako što ju je odveo u Novi Sad, gde je živeo tokom rada sa Lepom Brenom. Došli su u jednu zlataru, a potom joj je rekao da izabere verenički prsten dok se ne predomisli.

"Najradije prepričavam početak zabavljanja. Sećam se da je i tada vladala neka epidemija, bolest ludih krava, čini mi se (smeh). Sale mi je učinio uslugu i odvezao me na nastup jer je moj vozač bio sprečen. Kada je trebalo da izađem iz auta, opomenuo me je da sam zaboravila da ga poljubim. Budući da se pre toga nismo puno družili, bilo mi je čudno što mi to traži, ali onda je usledilo njegovo obrazloženje da smo mi sada zvanično zajedno i da je normalno da dobije poljubac " ispričala je ranije za “Story” Suzana, pa dodala:

"Posle tako simpatičnog izlaganja, nisam mogla da mu odolim. Od tada smo nerazdvojni i nikada nismo došli u situaciju da se žučno posvađamo. Ako je među nama i bilo rasprava, moram da priznam da su uvek nastupale zbog drugih ljudi koji su želeli da nam se umešaju u brak."

Venčanje

Gala venčanje Saše i Suzane održano je u hotelu “Interkontinental”, a među zvanicama bio je veliki broj estradnih umetnika.

Popovićeva kuma bila je Lepa Brena, a pričalo se da je najupečatljiviji trenutak sa svadbe onaj kada su mladenci i kuma prstima kidali velikog pečenog vola. Takođe se pisalo da je ovo bila jedna od najveselijih estradnih svadbi.

Iako je Suzana iza sebe imala brak koji je trajao svega sedam meseci, jer se udala sa nepunih 18 godina i rodila sina Danijela, Saši to nikada nije smetalo. On se pevačici u 43. godini života zakleo na večnu ljubav.

Sale kao zavodnik

Gostujući ranije u emisiji “Zvezda Granda specijal” Suzana je kroz osmeh prepričala šta je mislila o Saši Popoviću pre nego što su se upoznali i sklopili brak.

"Sale je tada bio toliko popularan, sećate se, bio je “Sabor”, uzmem ja lepo da prelistam kad vidim Sale sa ovom pevačicom. Uzmem ja opet “Sabor”, sledeći broj Sale sa onom pevačicom. Kažem ja sebi ovaj Popović prevrće sve živo, neću ja sa takvim čovekom nikad u životu da budem. I kad kažete nikad, to te obično stigne u životu - rekla je ona, a onda ju je Popović podsetio na period kad je imala 15 godina i kad je prvi put bila na koncertu Brene i benda “Slatki greh” u kome je on svirao harmoniku."

"Da mi je neko rekao „eno onaj harmonikaš dole to će ti biti budući muž“, ja bi mu rekla “ma hajde, Boga ti, ne pričajte bajke”rekla je šaljivo ona.

Da je u njihovom braku bilo potrebno mnogo poverenja, jer je Saša često bio okružen atraktivnim pevačicama, svesna je i sama Suzana.

"Sale i ja smo, slobodno mogu da kažem, u jednom divnom i prelepom braku koji je ispunjen ljubavlju, poštovanjem i razumevanjem! Mnogo toga smo prošli za ove 23 godine, koliko smo zajedno, a i dan-danas smo podrška jedno drugom. Njegov posao je takav da je uvek okružen pevačicama. S obzirom na to da se bavim istim poslom, znala sam da ću to prihvatiti kao nešto sasvim normalno! U početku naše veze jeste bilo malo ljubomore, ali više zbog toga jer sam bila mlada i pomalo nesigurna u našu vezu (šta će biti s nama, hoćemo li ostati zajedno), ali toga više nema" rekla nam je tada Suzana, a Saša je ranije pričao:

"Suzana je u početku naše veze bila jako ljubomorna jer se ja skoro ceo život krećem u društvu najlepših dama s naše javne scene. Ništa se nije dogodilo što bi poljuljalo naše poverenje. Još smo oboje ljubomorni, ali do dozvoljene granice koja garantuje normalan odnos. Mišljenja sam da ako nema ljubomore, nema ni prave ljubavi..."

Prag tolerancije joj je velik, pa Suzana ističe da se time ponosi, ali da takvo njeno ponašanje svakako ima uticaja na njihov skladan brak.

"Tačno je da imam visok prag tolerancije, ali je isto tako tačno da me Sale nikada nije nijednim svojim postupkom ili delom naveo da pomislim da ga ostavim. On je mnogo dobar čovek i moj najveći prijatelj, i nikada ga ne bih ostavila, kao ni on mene! U tome smo saglasni oboje! Uvek i zauvek" rekla je ona.

foto: Nemanja Nikolić

Iako se pričalo da je veliki zavodnik, te da je ostao veran Suzani sve ove godine, nametnulo se pitanje čime ga ona iznova osvaja.

"U to vreme kada smo se Suzana i ja upoznali, imao sam 42 godine. Bio sam slobodan, i kad sam video Suzanu onako lepu, zgodnu i nasmejanu, unela mi je neku vedrinu u moj dotadašnji pomalo monoton život! I nijednog trenutka nisam razmišljao da li treba da otpočnemo zajednički život. A to da sam zavodnik, to je već izvikana stvar, mislim da su tome doprineli mediji raznim tekstovima, naslovima, zato što sam na takvom mestu gde se oko mene stalno nalaze mnoge pevačice, ali ja sam jedan potpuno normalan čovek, veran svojoj porodici i jednom normalnom porodičnom životu u kojem me moja Suzana podržava, razume i zaista nesebično voli!" otkrio nam je ranije Saša, pa dodao:

"Nisam razmišljao o braku pre Suzane jer nije naišla prava! Onog trenutka kad sam ugledao Suzanu sa njenim prelepim osmehom, znao sam da je baš ona prava žena za mene! Osetio sam da ima dobru dušu i srce i da smo rođeni jedno za drugo."

Kad romantiku smene dublja osećanja

Romantični momenti su uvek poslastica koja brak održava svežim, a Popović priznaje da je to uglavnom na početku veze.

"Iskreno, obično su muškarci romantični na početku veze, dok osvajaju voljeno biće. Kasnije se ta romantika izgubi, ali je smene mnogo jača i dublja osećanja od ushićenosti koju nosi zaljubljenost. Romantični gestovi koje sam kao mladić umeo da priredim bili su tamburaši i cveće kojim sam voleo da otpočnem svaki svoj ljubavni sastanak" naglasio je ranije.

Roditeljstvo

Njihov brak krunisan je rođenjem ćerke Aleksandre, za koju je Popović posebno vezan, ali kako je često naglašavao, nikada je nije odvajao od Suzaninog sina iz prvog braka.

"Otac je onaj koji brine o vama, bez obzira na to da li je biološki ili ne. Sale (Popović, prim. aut.) ga je i školovao i othranio i gde god da ima priliku, ističe da je Danijel i više nego njegov sin" rekla je ranije Suzana.

foto: Dragana Udovičić

Saša se posebno ponosi i time što se njihova deca ne eksponiraju u javnosti.

"Naša ćerka Aleksandra je jedna divna devojka koja završava IT akademiju, ima svoju najbolju drugaricu Kaću i jedan lep privatan život, za koji uvek kaže da želi takav i da ostane! Ne želi da se eksponira u javnosti i to je njeno pravo. Učio sam je pre svega da bude dobar čovek, da bude pametna i poštena" rekao nam je ranije Popović, a kada smo ga pitali da li je želeo još dece, tada je odgovorio:

"Suzana i ja imamo dvoje dece, Suzaninog sina Danijela za koga uvek kažem da je to i moj sin, i našu zajedničku ćerku Aleksandru! Oboje su nam ispunili život, divna i dobra su nam deca i to nam je dovoljno."

Da su se u domu podelili uloge dobar i loš policajac, priznala nam je i sama Suzana.

"Nekad sam stroga, a tata je popustljiv, tako da se igramo ono dobar i loš policajac kada treba."

foto: Printscreen

Kurir.rs / Blic / M.M.

Kurir