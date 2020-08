ONI SU NAJVEĆI DUŽNICI NA ESTRADI: Aca Lukas dugovao Saši i Marini, Nataša Bekvalac nije imala ni za kiflu!

Većini ljudi kada je estrada u pitanju, prva pomisao bude novac, odnosno da je to profesija u kojoj se zarađuje brdo para bez velike muke. Zapravo, istina je da kroz tu branšu zaista cirkuliše ogromna svota novca, ali malo je onih umetnika koji za sebe zadrže veći deo kolača. Više od 60 posto zarade pevači ulažu u nove pesme, spotove, marketing i druge rashode, a ponekad je taj procenat i znatno veći. Zato se dešava da čak i neke velike zvezde grcaju u dugovima i kreditima godinama.

foto: Damir Dervišagić

Na toj listi je Aca Lukas, koji često potroši više nego što zaradi i ko zna koliko puta se našao u situaciji da je morao da pozajmljuje pare koje bi posle vraćao u ratama. Poznato je da je pre nekoliko godina na takav način uzeo pola miliona evra od Saše Popovića, a pričalo se da mu je direktor "Granda" tražio i kamatu na zajam. Navodno, to je i prelomilo da pukne saradnja između njih dvojica. Kako god, Lukas mu je na kraju vratio pare, ali tu sreću nisu imali Marina Tucaković i njen suprug Aleksandar Futa Radulović. Njima je Aca godinama dugovao ogromnu sumu novca, pa su morali da ga tuže i dobili su sudski proces.

foto: ATA Images

- Tačno je da sam tužila Acu Lukasa i da smo ga dobili na sudu. Ne znam kada je to tačno bilo, o tome evidenciju vodi moj suprug, pošto njemu Aca duguje silne pare. Kakvi 100.000 evra, suma je mnogo, mnogo veća. Sudski izvršitelji nisu znali kako da mu naplate, pa su procenili da je najbolje da se stavi zabrana izvođenja tih pesama na koncertima. Zbog toga smo Futa i ja potpisali to što je trebalo u Sokoju. Moj muž je više puta pričao sa Acom, on uvek obeća: "Biće, biće" i ništa od toga. Šta da se radi, tako je kako je, valjda će nam nekad platiti. Mi smo s Acom i dalje dobri, ja sarađujem s njim, dok Futa više ne piše pesme ni za koga - rekla je Marina 2017. za Kurir.

foto: ATA Images

Njoj su novac dugovali i drugi pevači.Dara Bubamara je na tom spisku i to za pesme sa albuma "Delete" iz 2013. za koje je Marini dugovala 10.000 evra, sve dok ona to nije rekla u jednom intervjuu. Tada je Dara, u svom maniru, na prost način isprozivala Marinu u medijima, ali joj i dala veći deo duga.

foto: Instagram

Darko Lazić takođe ne ume s parama. U trenutku kada je doživeo saobraćajnu nesreću 2018. bio je dužan preko 400.000 evra zbog kockanja. Novac mu je nakon toga pozajmio jedan menadžer i prijatelj s kojim i sada sarađuje i pare vraća u ratama.

foto: ATA Images

Nataša Bekvalac javno je da često ostane bez prebijene pare, iako odlično zarađuje. Pre pet godina napravila je dužu pauzu, posle čega se jedva vratila na scenu jer nije imala novca da plati nove pesme. - Moj kum Alen napisao je pesmu "Original", a ja u tom trenutku nisam imala novca da je snimim. Alen i ja smo otišli do momaka koji se bave produkcijom. Rekla sam im: "Ja novac nemam, ali se nadam da ćete verovati u ovu pesmu i da ćete je snimiti gratis."Ako mi verujete, u tom trenutku nisam imala ni za kiflu. Toliko sam bila bankrot. Da bi se našalio sa mnom, moj kum je otišao do pekare, odakle mi je doneo jogurt i jednu kiflu - rekla je ona za medije 2016.

foto: Dragan Kadić

Ipak, titulu najvećeg dužnika s pravom nosi Halid Muslimović. Tek pre nekoliko godina počela je da se ruši šema po kojoj je bosanski folker godinama uzimao novac od poznanika, mahom žena, i to zahvaljujući Sonji Bašić, njegovoj bivšoj ljubavnici.

foto: Instagram

Ona je u javnost iznela detaljno na koji način Halid uzima novac, udvarajući se, pozivajući se na to da je teško bolestan, da će mu banka uzeti sve jer nema da plati rate za kredit... Do sada je na taj način uspeo da prevari Sonju, kojoj duguje 107.000 evra, i Azu Hamzić iz Beča, koja ga je tužila zbog duga od 50.000. Bašićeva je imala tu nesreću da je od Halida dobila i batine kada mu je tražila pare natrag, pa je sudski proces u toku.

foto: Instagram

Poznat je slučaj i Ermina Elezovića iz Jagodine, kojem Muslimović već 30 godina duguje 32.000 evra. Apelacioni sud u Jagodini presudio je da je Halid obavezan da mu isplati dug, ali se to nije desilo ni posle više godina jer pevač nema ništa od imovine na svoje ime pa izvršitelji nemaju šta da mu oduzmu.

Ivan Ercegovčević / foto: Dragana Udovičić, Sonja Spasić

foto: Kurir

