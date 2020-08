DUŠAN JE PRIPREMAO TEREN ZA OVO 2 GODINE! PSIHIČKI ME MALTRETIRAO: Tanja se ogolila do koske, detalji će vas RASPLAKATI!

Tanja Savić ističe da je sigurna u to da će pravda naposletku pobediti, iako mesecima nije videla sinove Đorđa i Maksima.

Pevačica je istakla da prvenstveno ima veru u Boga.

foto: ATA Images

"Prvo, verujem u Boga. Uvek sam pomagala svima kojima sam mogla, a od dana kada sam upoznala Dušana (prim.aut. supruga) nisam uradila ništa čime bih ga povredila ili obrukala. Baš ništa. Verujem da pravda mora da pobedi", ispričala je pevačica, pa dodala:

"Svaka država štiti svoje građane. Da bi Austalija zaštitila Maksima i Đorđa, nadležne službe će morati detaljno da ispitaju naš slučaj. Nisam poročna, nikada nisam imala problema sa zakonom, javna sam ličnost i uvek se znalo šta i kako radim. Deci je potrebna majka. Blizina oca sklonog poroka sigurno ne može da bude u njihovom interesu. U Australiju ću otići ako sud naloži, ali sigurno neću otići sama. Stvoren je utisak da se meni tamo ne dopada, što nije istina."

"Australija je divna, međutim, šta ti vredi more i dobri uslovi života, ako u tvojoj kući nema sreće. Ovog trenutka mogu samo da čekam odgovor socijalne službe iz Australije. Moguće je da će i deca ići na razgovor, a ja ne gubim iz vida da su oni već četiri meseca isključivo pod uticajem oca. Protekle dve godine je činio sve da moj angažman oko njih svede na minimum. Ubeđivao me je da gubim vreme radeći ono što rade sve mame, poput oblačenja dece. Tvrdio je da nisam dovoljno dobra", nastavila je priču Savićeva za "Hello" prenose mediji.

foto: Printscreen/Glamur TV Happy

"Psihički me je ubijao, a ja sam sve to trpela računajući: "Neka ga, važno je da bude mir". Ustvari, on je pripremao teren za ovo što je uradio sad. Spomenuću vam samo jedan primer... Posle nastupa sam kući donela novac, on ga je uzeo i kupio sebi novi laptop, deci skupe poklone, i eto - tata je bio darežljiv. U isto vreme, mama koja zarađuje koristi telefon kom je pukao ekran. Sav novac je bio kod njega. Govorio je da ne umem sa parama, da lako trošim... U našoj kući sam samo ja radila, a Dušan nema ni dan radnog staža", istakla je pevačica.

"Naravno, u ovom trenutku mi je novac u drugom planu, ali ne mogu da ne kažem da mi je u aprilu odneo celu ušteđevinu. Ni na trenutak nije pomislio kako ću se ja snaći iako je znao da zbog pandemije neću moći da nastupam. Uvek mu je bilo važno da samo sebi ugodi. Jedino me teši pomisao da će Maksim i Đorđe, kad porastu, shvatiti kako se njihova majka borila. Išao je do takvih sitnica da, kada bih ja rekla da ne treba da jedu grickalice, on bi im dao. A deca k'o deca - raduju se", otkrila je Tanja.

"Kada sam govorila da su isuviše mali da satima igraju igrice, ispadala bih smešna. Svaki put kad bih otputovala zbog posla, pa ih pozvala da vidim šta rade, čula sam: "Igramo igrice". Nikada nismo uspeli da se dogovorimo oko vaspitavanja. Najgore mi je kada vidim da, pred mojim očima, deca postaju kao on", kaže potresena Tanja.

foto: ATA Images

Kurir.rs/K.Đ/Hello, Foto: Damir Dervišagić

Kurir