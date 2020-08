MOJ SIN NIJE INDIJANAC KOJI ĆE DA SE KU*ČI NA OČEVO IME! Sin Ace Lukasa hoće da TAKSIRA, a evo šta folker misli o tome

Pevač Aca Lukas pohavilo se da njegov sin Lazar Vuksanović ima u planu da počne da radi u jednom taksi udruženju u Beogradu. Kako tvrdi folker, njegov sin je bio na razgovoru za posao, jer želi da radi, pošto neće da zavisi od poznatog oca.

- Moj sin nije indijanac, od oca pevača, koji će da se ku*či na očevo ime. Moj sin je normalno dete. Sin od Ace Lukasa je tražio posao? Pa, naravno da je tražio posao, neće da sedi kod kuće kao džabalebaroš i da se slika za novine. Moj sin će da radi. Je l' problem neki? - izjavio je Lukas.

Iako pevač svojoj deci može da priušti skoro sve, on ne želi da njegovi potomci do 30 godine žive na nečijoj grbači i želeo bi da svojim trudom zarade i snalaze se u životu, iako je on uvek tu za njih za sve.

kurir.rs/telegraf

