JELISAVETA I TEO GLEDALI STAN, KOLAROV GA KUPIO: Fudbaler se otvorio i pazario još jednu nekretninu!

Jelisaveta i Miloš Teodosić planirali su da kupe nov stan u elitnom kompleksu na Novom Beogradu, ali dok su se oni razmišljali, tu nekretninu je pazario fudbaler Aleksandar Kolarov.

foto: EPA

Sportista je, kako Kurir ekskluzivno saznaje, nedavno postao vlasnik stana od oko 100 kvadrata, za koji je iskeširao 230.000 evra. Baš onog koji su želeli košarkaš i glumica.

Kolarovu to nije jedini trošak. Poznati fudbaler odlučio je i da novi dom opremi po poslednjoj modi. Naime, angažovao je firmu iz Zemuna koja mu enterijer radi u takozvanom kraljevskom modernom stilu. Svaku kutak odiše posebnim dizajnom. Tako se u kupatilu trenutno postavlja mermer u kombinaciji s plišem. Takva kombinacija se mogla videti samo na dvorovima. Dnevna soba će biti u minimalističkom stilu. U njoj će se nalaziti trosed, televizor, mala fotelja i komoda. Kuhinja je takođe jednostavna, ali vrlo efektna i u njoj preovlađuju pastelne boje. U spavaćoj sobi će biti smešten veliki krevet, orman, ogledalo i još jedna komoda. Kolarov, inače, živi u Rimu i u Beogradu. On u glavnom gradu ima još jednu nekretninu, u kojoj boravi kada je u Srbiji. Nije poznato da li će taj stan prodati kad se bude preselio u novi dom ili će da ga izdaje. On je i dalje kapiten reprezentacije Srbije i poslednjih godina živi na relaciji Italija-Srbija. Oženjen je i sa ženom ima dvoje dece, dok s manekenkom Kristinom Mijačević ima jedno vanbračno.

Ljiljana Stanišić

Pohrlili u kraj Komšije Đoković, Šerifovićka, dve Milice, Saša Kovačević U elitnom naselju na Novom Beogradu gde je Aleksandar Kolaroiv pazario nekretninu žive mnoge poznate ličnosti. Među prvima, dok su još zgrade bile u izgradnji, u ne tako popularan kraj doselila se Sandra Afrika. foto: Damir Dervišagić Nakon nje je stan kupio i pevač Saša Kovačević, potom golman Crvene zvezde Milan Brojan, pevačica Marija Šerifović. foto: Instagram screenshot Od estrade u istom kraju žive i pevačice Milica Pavlović, Milica Todorović, kao i njen kum i kolega Stevan Anđelković. Najbolji teniser sveta Novak Đoković je pre tri godine pazario penthaus, a nedavno i još jednu nekretninu u tornju koji se gradi na toj lokaciji.

Kurir