ĐOLE ĐOGANI BRUTALNO ODGOVORIO ANABELI: Boli te istina, treba ti stručna pomoć! OD MENE NEĆEŠ DOBITI RIJALITI!

Sukob Anabele Atijas sa porodicom bivšeg supruga Gagija Đoganija godinama ne jenjava, a ovog puta ona je javno isprozivala bivšeg devera Đoleta Đoganija, te ga nazvala poglavicom plemena kog zanimaju samo pare. Ona mu je poručila da bi trebalo da vodi računa o tome šta priča i kako se ponaša, te ga podsetila na težak život koji je vodila pored njegovog brata. Anabelu je posebno zabolelo to što je Đole navodno optužio bivšu snajku da je otela stan njegovom bratu i izbacila ga iz njega.

- Poštovani poglavice, vidim da se interesuješ za alimentaciju moje dece, pa čisto da utvrdimo neke činjenice. Taj stan o kome pričaš je u vlasništvu Gazmenove (Gagijeve) i moje dece. Stan u kom živim dajem našoj deci dok on kupuje stanove na sestrino ime krijući to njih. Dok sam ja podizala decu, on se provodio i drogirao - istakla je Anabela, pa bivšeg devera optužila da želi Gagijev novac zarađen u rijalitiju "Zadruga".

- Što se tiče grupe "Fanki dži", pevala sam dok je Gagi bio po afterima, a ako si tako dobar stric, Hamite (Đole), lepo se odrekneš duga koji Gazmen ima prema tebi, pa da ima za prehranjivanje svoje dece. Razumem vašu brigu za njega sada kad je uzeo pare od "Pinka" i kupuje stanove na vaše ime, ali vas se sećam i dok je Andrej plaćao njegove dugove, a vas nije bilo. Na sledećem zasedanju plemenskog saveza stavi na razmatranje ovo što sam rekla, pa se čujemo - poručila je Anabela Đoletu.

foto: Dragana Udovičić

Kako je u objasnio, optužbe koje je Anabela iznela nisu istinite.

- Ne bavim se time što Anabela govori o meni jer nisam u rijalitiju. Trudim se da vreme i energiju trošim na pozitivne stvari i uživanje s porodicom. Moj fokus ne može biti ništa ružno kad su supruga i deca pored mene. Kao porodica ne razmišljamo o negativnim ljudima, njihovim negativnim pričama jer nam je lepo i, bez obzira na koronavirus, uživamo u zajedničkim druženjima - navodi Đole koji smatra da njegovu bivšu snajku najviše boli istina.

- Postoje ljudi koje izuzetno boli istina, a Anabela je jedna od njih. Jedina sreća je što sada nisam pored nje jer ona na istinu udara ili poliva vodom. Ulazak u polemiku s nekim ljudima je bespotreban jer posle takvih rasprava izlazite isprljani tuđom, iskrivljenom istinom - tvrdi Đogani koji je Anabeli čak i odredio dijagnozu.

- Ko se razume u psihologiju, zna za pojam "pseudologija fantastika". To vam je paranoično veličanje vlastitih zasluga, patološka želja za posedovanjem i situacija gde osoba koja izgovori sto neistina, na kraju sama sebe ubedi u to da je laž zapravo istina. No, ona od mene neće dobiti rijaliti i neka ga potraži na drugom mestu - zaključuje denser.

foto: Dragana Udovičić

kurir.rs/alo

Kurir