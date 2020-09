DABOVIĆEVA KROZ SUZE U SCENIRANJU: Stefanov otac me POKRAO! Ćerku ću učiti da bude K*ČKA! (KURIR TELEVIZIJA)

Milica Dabović ispričala je tužnu životnu priču u emisiji "Sceniranje" kod voditeljke Vanje Camović na Kurir televiziji. Ona je nagovestila mnoge teme o kojima će pisati u knjizi koja je u pripremi.

Čuvena košarkašica i samohrana majka iskreno je govorila o fizičkom zlostavljanju koje je pretrpela od bivšeg dečka Šime Šiklića Simona, a dok je pričala o ocu svog sina nije mogla da zadrži suze.

- S njim mi je bilo tri puta gore. Trpela sam psihičko nasilje. Bila sam s izvesnim Vukom, koji nije Vuk Rotan, drugačije se zove. Ja sam naivna budala, verujem svima i sve, to je moja najveća greška. Naučila sam lekciju. Mene je on, Stefanov otac, zgazio. Da ga nazovemo Vukom, zapravo je Ljubomir, to mu je pravo ime - počela je Milica, udahnula i nastavila:

- Mnogo lošeg mi je uradio, ali je najgore to što je ukrao Stefanova kolica i prodao ih. Uradio je to našem detetu - pričala je košarkašica i zaplakala:

- Svaka tri meseca je molio da vidi Stefana i kada je dolazio, ukrao bi nešto iz mog stana. Najviše me bole ta kolica. Jednom nas je izbacio iz auta i rekao da će doći kasnije. Ta kolica sam dobila pet dana pred moj porođaj od drugarice. To su skupa kolica. Nikada ih nije vratio nego je doneo neka raspala i to je nešto što me i dan-danas boli i ne mogu s tim da se pomirim.

Milica je otkrila da je otac njenog deteta pokrao zlato koje je imala u stanu, pa i lančić, koji je čuvala da pokloni sinu za 18. rođendan.

- Taj lančić sam otplaćivala, uh, to je ono što je bio vrhunac. Primila sam ga u kuću, zamolila da pričuva sina dok se istuširam. Uzeo je lančić i nestao, dete ga nije interesovalo. Tada sam shvatila da nije bio sa mnom zato što je bio zaljubljen, zato što je u meni video hrabru, ali, s druge strane, i ranjivu ženu, zato što me je voleo, nego da bi ukrao i to malo što mi je ostalo.

Na voditeljkino pitanje kako će vaspitavati ćerku, ako je jednoga dana bude imala, Milica je odgovorila:

- Ne bih volela da mi drugo dete bude žensko zbog svega što se meni dogodilo. To govorim iskreno, ali i zbog svega kroz šta naše devojke, žene, mame prolaze. Ženama je teže. Učila bih je da bude kučka, da ne bude ovakva kao ja, učila bih je da bude pametna, da misli prvo na sebe, jer ja nikada nisam mislila na sebe, nikada sebi nisam bila na prvom mestu. Uvek mi je tuđa sreća bila važnija od sopstvene.

O Marini Maljković Rekla mi je da idem da imam s*ks za pare U emisiji postoji segment kada gledaoci postavljaju pitanja, pa je jednog od njih zanimalo zašto je Milica oštra prema selektoru reprezentacije Marini Maljković. foto: Printscreen - U knjizi ću sve opisati. Mislila sam da neke detalje ne pišem, da zaštitim, jer ta Marina me je dovela u Partizan. Pisaću na koji način i kako me je šutnula kao da nikada nisam bila tu. Bitan trenutak je onaj kada sam s bebom od tri meseca u rukama otišla da je molim da se vratim u reprezentaciju, a ona mi je rekla da idem da imam seks za pare. Taj momenat odzvanja u mojoj glavi svakoga dana i ta reprezentacija me boli. Devojke su mi zamerile što sam rekla da u reprezentaciji nije bila sjajna atmosfera. Zbog toga što želim da kažem sve, pretili su mi oduzimanjem nacionalne penzije. A ja ću reći sve u knjizi, po cenu te penzije koju svaki sportista jedva čeka jer to je jedna sigurnost.

Ljiljana Stanišić / foto: Ana Paunković

