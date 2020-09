DABOVIĆEVA O PORODICI U SCENIRANJU: Nosila sam patike 3 broja veće, a sestri sam zamerila OVO! (KURIR TELEVIZIJA)

Milica Dabović se pomirila sa starijom sestrom Jelicom, s kojom se posvađala nakon što je Jelica objavila knjigu u kojoj je detaljno opisala kako je dobijala batine od njihovog oca.

Sada je košarkašica u "Sceniranju" na Kurir televiziji priznala šta je zamerila sestri, ali i otkrila da ocu ne zamera niša zbog toga što je toliko lepog uradio za porodicu.

foto: Printscreen/Kurir televizija

"Postoji milion lepih stvari koje je otac napravio za nas. Jeci sam samo zamerila što se naljutila na majku jer nije ostavila oca. Nosila sam patike tri broja veće, ali sam ipak nosila patike. Otac je davao i prodavao da bi nas prehranio. Ostaviću detalje za knijgu. Da me on nije napinjao, ja možda ne bih ni uspela. Ja sam borac i mojoj majci i ocu dugujem sve. Nisam ih ja birala i njih jedino imam", rekla je Milica.

foto: Printscreen/Kurir televizija

Milica je otkrila da je nasilje koje je trpela od bivšeg partnera preživela tako što je plakala sve vreme.

"Dobila bih neku bolest da nisam toliko plakala. Suze su bile prisutne", rekla je Milica.

Kada ju je voditeljka pitala da li će Stefanu ispričati sve što joj se desilo, ona je rekla:

"To mi je jako teško pitanje... Jedva čekam, to me je navelo da napišem knjigu, od reči do reči da pročita i zna ko mu je otac, da sam odluči da li želi da ga upozna. Opraštala sam njegovom ocu da bi on mogao da ga gleda. Neko bolje da nema takvog oca nego da ima", izjavila je Milica.

foto: Printscreen/Kurir televizija

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Foto: Printscreen/Kurir televizija

Kurir