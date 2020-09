KURIR PROVEO VEČE SA DARKOM LAZIĆEM: Zabranili mi da se drogiram, bar mogu da pijem! NIKAD ISKRENIJI

Darko Lazić i Andreana Čekić prošle nedelje su snimili duet. To je bio i više nego dovoljan povod da ekipa Kurira provede s njima veče u studiju Dejana Kostića. Pevač je stigao oko 22 sata, a mi smo ga već čekali. Vidno raspoložen Darko nam je odmah stavio do znanja da je uradio pravu stvar sa svojom kumom i da će ovom pesmom sahraniti estradu.

foto: Damir Dervišagić/Nebojša Mandić

- Estrada će jesti belu čorbu, znate, to vam je ono posle daća. Sad je malo došao i red na nas da rokamo. Znate šta, odlučio sam da se ne foliram. Kome ja, bre, više da se foliram. Imam dvoje dece, dve žene. Shvatio sam da ovi koji imaju jezičine bolje prolaze. Zamisli na sav ovaj moj uspeh još da imam i jezik. Pa bio bih Rokfeler. Odlučio sam da budem ovakav, dakle, što na umu, to na drumu. Moja kuma i ja možemo da pevamo na panju, biće dobro, a ni spotovi više ne moraju da mi budu visokobudžetni. To kao kola, ludilo, idemo, ne! Ima spot da snimam u kukuruzu. Oni koji nemaju, e oni neka snimaju te visokobudžetne spotove - žestoko poručuje Lazić.

foto: Instagram

Kad je rekao sve što mu je na duši, ponudio nas je kao pravi domaćin rakijom.

- E sad treba da dođe rakija. Ne smem da se drogiram, zabranili su mi, ne smem da jedem, je l' mogu bar da pijem? Kad sam jeo, kažu: "Evo ga vepar", kad sam se drogirao, bio sam narkoman, sad kad pijem, verovatno sam alkoholičar. Eto, ne drogiram se, samo vikendom. I to kokain, naravno. Šalu na stranu, pa sve su mi zabranili, moram bar da popijem - kaže Lazić, a nas je zanimalo koja pića mu najviše prijaju.

foto: Instagram

- Ne biram šta pijem, ja sam ozbiljna pomijara. Popijem pet čašica rakije i ja sam mortus pijan. Danas sam, recimo, u pet sati pojeo čorbicu i to je to. Nisam ništa pio i jedem samo jednom dnevno. Jedino što sam počeo abnormalno da pijem energetsko piće. Moj meni je riba, čorbica, pire, smoki, kikiriki, e to je to. Kada bih pojeo testo ili meso, ispovraćao bih se - otkriva pevač, koji nas je lako ubedio da s njim eksiramo, ne jednu, nego tri čašice rakije. - Ajde ti lepo da nazdravimo jednu, pa drugu, pa treću rakijicu. Imam ja vozača, ništa ne brini. Ne može jedna jer se tri puta Srbin krsti. To je domaća rakija, ona ne opija, samo tera na seks. Samo prva rakija udara u glavu, a onda ove ostale ne. One lepo legnu - ubedio nas je pevač i lako naveo na greh.Sin je debeo na bivšeg mene

Mnogo je pitanja bilo za Darka Lazića, a među njima i o porodici. "Besan" je što sin Aleksej liči na nevenčanu suprugu Marinu Gagić. - Mali je isti Marina, samo što je debeo, kao što sam ja bio nekada. Molim, je l' sam ja debeo? Najgore što me drugari i dalje zovu Bucko - kaže on. foto: Printscreen

Upućen Fudbaleri najbolji u seksu Darko Lazić smatra da su fudbaleri najbolji ljubavnici. - Oni jesu mršavi, ali su bar dobri u seksu. Šta hoćeš da kažeš, da nije tako. U kondiciji su, spremni.

