SVILARU POSLALA 150 PORUKA, ZBOG DARKA URADILA BOTOKS: Miljana Kulić o proganjanju pevača! Otkrila ŠOK detalj o LAZIĆU!

Miljana Kulić i Mišel Gvozdenović tema su broj jedan u rijalitiju, a ona je sad progovorila o njihovom poznanstvu.

"Mene je sramota da pričam o tome. Ja sam sve to objasnila! Radila sam u maminoj prodavnici, zanimala me je samo škola i gledala sam to takmičenje. Nisam gledala pevače da bih bila sa njima, ali volela sam ih i navijala. Ja sam u tom momentu bila očarana njime, glasala sam za njega i kupovala kartice od rada u prodavnici. Ja imam jako nizak stepen socijalizacije, meni je to bila zanimacija. Kada je Dušan Svilar pobedio ja sam bila presrećna. Mene je mama stalno puštala da dolazim za Beograd. Potom sam čula da se Darku Laziću sviđaju devojke sa botoksom - ja sam sutradan odmah to uradila", ispričala je Miljana.

foto: Printscreen

Ona je nastavila da priča o Dušanu Svilaru kom je poslala 150 poruka.

"Ja sam tada bila devojčica. Imala sam tremu. Glasala sam za njega i kada je on pobedio, u jednom trenutku prestala je naša komunikacija i to mojoj krivicom. Bila sam posesivna i htela sam non-stop da pričamo. On je promenio broj, ja sam došla do novog broja. Posle izvesnog vremena ja sam zaboravila Dušana Svilara, pojavio se Darko Lazić", rekla je Miljana i dodala:

"Onda sam ga zvala isto tako telefonom milion puta non-stop što je za mene ponižavajuće. Mene je sada toga sramota. Posle jednog nastupa Darko je prišao meni i rekao: "Da li bi htela da odemo posle nastupa na večeru i provedemo noć zajedno?", ja sam odmah zvala tatu posle nastupa. Onda sam otišla u Brestač i upoznala celu njegovu porodicu."

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir