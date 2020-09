MAZIMO SE PO CEO DAN, JA SAM NEŽNA! Ceca otkrila emotivne trenutke sa Željkom, a ovo radi drugačije nego s svojom decom

Ceca Ražnatović je za domaće medije otvoreno pričala o svom unuku Željku Ražnatoviću, kom posvećuje svaki slobodan trenutak, te je istakla da njemu daje svu pažnju koju nije davala svojoj deci jer je tada imala mnogo više obaveza.

- Mi moramo da se organizujemo, svako od nas je zaposlen i ima svoje obaveze. On ima pomoć u Titelu, priteknu mu Bogdanini, kad su u Beogradu ja sam tu, kad nemam obaveza naravno da ću biti sa njim, to mi je ogromno zadovoljstvo. Kad sam bila mlađa, kad su moja deca bila u pitanju, za tako nešto nisam imala snage, a sad imam i previše. Valjda to ide sa zrelošću, on je meni zaista zadovoljstvo. Svi radimo, pa se lepo organizujemo - rekla je Ceca.

Ona je dodala i da je vrlo nežna i da uživa u maženju i igranju sa unukom.

- Imala sam i svoju decu, ja sam uvek pokazivala tu svoju nežniju stranu. Ja jesam emotivna žena i nežna žena po prirodi. Mi se mazimo po ceo dan, ja ga snimam. Osamdeset posto slika i klipova su mi sa bebom, telefon mi je sjajan - rekla je folk zvezda u u emisiji "Ekskluzivno".

foto: Instagram screenshot

