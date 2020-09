UMORAN SAM, POVLAČIM SE ZBOG ZDRAVLJA I PORODICE! Toni Cetinski doneo ŠOK odluku! Evo zašto je tako čvrsto rešio

Posle učestvovanja na protestima protiv mera zaštite koje je vlada Hrvatske donela kako bi suzbila pandemiju, pevač Toni Cetinski objavio je da se povlači sa društvenih mreža, ali se osvrnuo i na priče koje kruže nakon skupa u Zagrebu.

Naime, Toni Cetinski gostovao je u RTL Direktu kod Zorana Šprajca te komentarisao antikorona protest koji se održao na Trgu Bana Jelačića, za vikend.

"Najatraktivnija zvezda. Pa, nisam ja starleta", rekao je Cetinski nakon najave voditelja, a potom se osvrnuo na skup.

Šprajc ga je pitao zašto su ljudi tako burno reagovali prema doktorima, ljudima koji su tamo došli nekome pomoći. S bine je, kako kaže, bilo jasno kakva je situacija, a objasnio je i šta se dogodilo prilikom incidenta s hitnom pomoći:

"Vozila hitne pomoći su očito mimo protokola krenuli po njima najbržim putem. Vidi se na snimku da tu dolazi policija, vraća vozilo hitne pomoći i tu ljudi počinju reagovati,", kazao je pevač.

"Ne okrivljujem nikoga. Ja sam video vozača hitne pomoći i dve devojke što su bile s njim u vozilu. Čista je sreća da nisu pregazili dete, trudnicu i gospodina na štakama kad su vozili u rikverc. Ljudi su se uplašili. Opet se dogodio strah, u njemu žive već šest meseci", pojašnjava Cetinski.

Pevač je potom rekao šta je bio smisao celog okupljanja i koju poruku je on hteo da pošalje.

"Ono što sam ja doživeo od jutra, otkad smo obilazili domove za starije osobe, video taj sjaj u njihovim očima, neki su čak i plakali... Moje emocije su bile jake... U jednom trenutku su me ponele, uzeo sam megafon rekao da je virus mačji kašalj. Htela se poslati poruka da korona nije tako strašna, a ne da ne postoji. Mi smo tamo tešili starce kao malu decu. Moj stav nije da je korona fejk", zaključio je pevač.

"Imam puno prijatelja doktora, oni nemaju veze s onim što se radi. Radi se nešto drugo. Radi se psihoza na ljudima i to nije u redu. Sama po sebi ova situacija u ljudima stvara očaj. To sam vidio u publici. Gledaš ih, vidiš u njima očaj, ali na trgu se taj očaj pretvorio u veliku ljubav. Vidi se da su željni istine. To nema veze sa mnom", istakao je Cetinski za Index.hr.Šprajc je istakao da Cetinski dosta u javnosti propagira stav protiv medicine, lečenja i vakcinisanja.

"Lažu, nije to istina, lažu. Ma, lažu", ponavljao je Cetinski, a zatim negirao da je antivakser.

"Od početka su me gurali u antivaksere, sad sam i antimasker. Ja sam se malo umorio, a ljudi su tek krenuli, sad bi oni festivale u svim gradovima. Malo se povlačim, barem s društvenih mreža i zbog zdravlja moje porodice. Odlučio sam se malo maknuti sa strane. Sada nije vreme da se veselimo. Poruka festivala je da ekonomski ne propadnemo. Ako ljudi ne budu imali šta da jedu, onda imamo još jedan virus koji hara svetom, a to je glad", poručio je pevač.

