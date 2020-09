MILAN MILOŠEVIĆ RAZLJUTIO RIVALE: Mnogi su ljubomorni na mene jer sam GLEDANIJI od njih!

Milan Milošević uspeo je za kratko vreme da osvoji srce gledalaca kao domaćin rijalitija "Zadruga", ali je s druge strane zbog toga, kako kaže, na sebe navukao gnev i ljubomoru pojedinih kolega.

foto: Damir Dervišagić

Voditelj televizije Pink za to ne mari, nego gleda svoja posla. U intervjuu za Kurir Stars Milošević bez dlake na jeziku priča o svojoj seksualnosti, taktici koju koristi da od zadrugara izvuče sve što mu je potrebno, a otkriva i pod kojim uslovima bi napustio ružičasto jato.

foto: Damir Dervišagić

Počela je četvrta sezona "Zadruge" i već se u prvoj nedelji zahuktalo. Možeš li otkriti šta se dešava u beloj kući, a da gledaoci nemaju priliku to da vide?

- Format "Zadruge" je takav da gledaoci baš sve mogu da vide na četiri strima i raznim aplikacijama. Ako učesnici baš tiho šapuću ili mimikom komuniciraju, u tom slučaju može nešto da se propusti, inače sve ide u etar. Jedino što gledaoci ne mogu da vide jeste ta njihova energija i želja za dokazivanjem, koja je u ovoj sezoni prevelika. Posle četiri dana od početka meni je delovalo kao da je prošlo mesec dana.

Da li si pre nekoliko godina mogao da zamisliš da ćeš dogurati do voditelja, i to najgledanijeg rijalitija?

- Jesam. Pre neki dan mi je iskočio podsetnik, koji sam pre 10 godina napisao na Fejsbuku: "Imam želju da jednog dana radim u tabloidu i posle toga da postanem voditelj na Pinku, molim te, bože, ispuni mi to". Mislim da sam negde u podsvesti imao taj cilj kada sam se prijavljivao za "Zadrugu 1".

Sigurno si svestan toga da svojim uspehom izazivaš ljubomoru kod mnogih?

foto: Printscreen

- Da! Ne mogu da sakriju ljubomoru i sujetu koju osećaju prema meni. Ljudi koji se bave šou-biznisom su prepuni sujete i ne mogu da se pomire s tim da neko ko je došao pre tri godine ima jači rejting ili su mu emisije gledanije od nekog ko to radi 10-15 godina.

U čemu je tvoja tajna?

- To što sam prirodan. Ne smejem se na silu, kao što to neki rade. Delujem u trenutku i imam otvorenu komunikaciju sa 50 ljudi koji su u rijalitiju. Kada se obraćam narodu, to radim kao da smo na ulici, sa dozom poštovanja, ali i dozom zdravog humora i ironije.

Da li te iko ozbiljno shvata?

- I te kako. U mojim šalama vide koju poruku šaljem gledaocima. U svakoj mojoj šali ima istine. Dostigao sam taj autoritet u "Zadruzi", a gledaoci me nekad i preozbiljno shvataju, pa mi upućuju razne kritike.

Da li možeš da budeš objektivan s obzirom na to da si sa mnogim učesnicima prijatelj?

foto: Damir Dervišagić

- Ne bih bio tu gde jesam da nisam objektivan. Ponekad sam subjektivan iz određenih razloga, kako bih dobio to što želim, a da izvučem maksimum od učesnika. Možda je to neka moja taktika.

Vidiš li sebe na drugoj televiziji?

- Nikada ne bih napustio Pink.

To su mnogi rekli, pa su otišli. Šta bi uticalo da promeniš odluku?

- Da Pink kupi drugu televiziju. Lojalan sam. Pink mi je promenio život. Živim život svojih snova. To ne podrazumeva luksuz i bahaćenje, sve što sam želeo dobio sam uz Pink. Puštaju me da budem to što jesam, a retko gde je to moguće.

Ko po tebi obećava od učesnika?

- Hrvati. Paola, Filip, Monika i Fran su prezanimljivi samim tim što imaju drugu kulturu. Sviđa mi se njihov način komunikacije. Sve što je novo je veoma zanimljivo. Imamo anonimne ljude koji imaju priliku da pokažu ko su i šta su i da daju neki drugi oblik ovoj sezoni koja se zahuktala.

Tvoj put nije bio lak. Bio si konobar, pa novinar, zatim zadrugar i evo te sada na mestu voditelja.

- Pre rijalitija i nakon njega sam živeo pošteno. Mnogi pokušavaju da me uvrede time što pokušavaju da potenciraju to što sam bio konobar. Ponosan sam na to šta sam bio, a pitam se da li oni sebe mogu da pogledaju i da kažu da su ponosni na to što su bili. Svi su nekad radili drugi posao, ja se ne stidim, već o tome javno pričam i kada bi se vratio u ugostiteljstvo, bih bio najbolji. Kada sam bio novinar, za kratko vreme sam se ubrojao u sam vrh najboljih estradnih novinara i sad sam u ovome što radim jedinstven. Nisam klasičan voditelj koji sedi i čita šta mu je napisano, već sve radim iz glave.

Šta je najgore što si čuo o sebi?

- Mnogo toga, ali to je percepcija tih ljudi. Na primer, priče vezane za moju seksualnost. Spajanje s nekim ljudima koje i ne poznajem. Ali nikad nisam čuo ružnu stvar od kolega, već od onih koji nisu bitni u mom životu.

Da li ćeš ikada reći svoje seksualno opredeljenje kada već neki o tome pričaju?

- Mislim da to nikoga ne zanima. Svašta su pokušavali, ali ja nisam nikoga ubio ili ukrao nešto da bih priznao neko delo. O svojoj seksualnosti pričam u svoja četiri zida. Da li sam sam, sa ženom, muškarcem, koga to zanima? Važno je da sam srećan, a svoje zadovoljstvo emitujem kroz emisije.

