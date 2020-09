NIJE NA MENI DA VASPITAVAM UNUKA: Ceca Ražnatović progovorila o malom Željku, ali i svojoj deci! Svi smo skloni GREŠKAMA

Svetlana Ceca Ražnatović uživa u novoj ulozi bake, a otkako su joj sin Veljko i snajka Bogdana podarili unuka Željka, njenoj sreći nema kraja.

Kako kaže, njen posao nije da vaspitava Željka, već da ga razmazi, a težak posao vaspitanja dece, kao samohrana majka prošla je uz pomoć sestre Lidije, ali i duhovnika.

"Svi smo mi skloni greškama, a svaki normalan roditelj se trudi da prevaziđe te greške... Sve je to život, neke te greške prevaziđeš lako, na nekima se sapleteš... Opet kažem, sve je to za čoveka, i pametan čovek će uvek iz nekih grešaka da izvuče neku pouku ili neku lekciju, ali i moja deca su grešila, kao i deca njihovog uzrasta, tako da to nisu greške koje su nepopravljive! To su one tinejdžerske greške i to je normalno u odrastanju. Sve je to tolerantno, ali problem je ako nekom ukazuješ na grešku koja može da ga košta mnogo više nego neke benigne opomene, e onda tu postoji problem ako ti ponavljaš stalno istu stvar, i nikako da se izvučeš iz blata, to je problem, ali zato postoje ljudi koji su školovani i koji savetuju... To u svetu funkcioniše već mnogo godina i nije sramota! Postoje psiholozi, postoje duhovnici, koji mogu možda da reše i taj psihički problem. Ja Bogu hvala, imam duhovnika, koji je naravno, duhovnik čitave naše porodice i to je potpuno prirodna stvar da se posavetuješ sa nekim. Niko se nije rodio kao najpametniji da sve zna i sve ume!", izjavila je Svetlana.

Ceca je dodala da hteli mi to ili ne, neki model ponašanja i vaspitanja uvek ponesemo iz kuće, da je sebi stalno govorila da nikada neće biti prestroga prema svojoj deci kao njenji roditelji prema njoj, ali da nije tu kako bi vaspitavala Željka, već kako bi ga razmazila.

Takođe nagoveštava dfa je ponosna na svog sina Veljka i ćerku Anastasiju i kako ona kaže prvenstveno su divni ljudi što je njoj najbitnije i kako se, ona kaže to i vidi!

