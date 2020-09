PRVI JE VOZIO PORŠE U JUGOSLAVIJI I IMAO MOBILNI! Sad je Danijel SOCIJALNI SLUČAJ, a ovo mu je SIN i evo čime se bavi

Sin čuvenog pevača Danijela Popovića Sebastijan Popović, koji se poput oca bavi pevanjem, u velikoj isposvesti otkrio je kakav je njegov odnos sa ocem i prokomentarisao očeve izjave da je sada socijalni slučaj.

Prokomentarisao je i priču da je otac odbio da snimi duet sa njim. "Da, tačno je. Zato što on želi romantičnije pesme od onih koje ja pišem. Moji tekstovi njemu su hard kor. Zamerio sam mu to jer sam hteo jednu zajedničku pesmu da uvek tu ostane i da znam da mi imamo duet kao otac i sin", bio je iskren Sebastijan.

Sa ocem je, kako kaže, u dobrim odnosima.

"Čitav život bio sam sa svojim ocem u izuzetnim odnosima. Uvek smo sve nesuglasice brzo rešavali i mogu da kažem da stvarno nikada nismo imali nikakvih problema", rekao je mladi pevač.

"Iskreno nismo se sada videli dosta dugo, sigurno dve godine, ali čujemo se. Nismo se sad čuli možda nekoliko meseci", rekao je sin Danijela Popovića

Sin Danijela Popovića koji je Evroviziji 1983. godine predstavljao bivšu Jugoslaviju hitom "Džuli" osvrnuo se i na očevu izjavu u intervjuu za In Magazin, u kojoj je stariji Popović naglasio: "Nekada sam bio zvezda, danas sam socijalni slučaj".

"Bez obzira što se pisalo da financijski ne stoji najbolje, on mene nikada nije tražio niti sam ja video da njemu nešto treba. Mislim da su te njegove izjave vezane za to da je on sada socijalan slučaj više povezane sa tim da se on oseća kao socijalan slučaj zbog onoga što je imao nekad i što ima danas", rekao je Sebastijan pa se prisetio godina najveće popularnosti njegovog oca:

"To je bio toliki novac. On je od prvih zarada koje je dobio od "Džuli", kada se vratio kupio kuću na Trešnjevci, kupio porše koji je bio prvi registrovani automobil ove marke u Jugoslaviji, prvi je imao mobilni telefon, onu veliku kantu s antenom koji je stavio u taj porše... Gde je otišao taj novac, ja zaista ne znam. Shvatio bih da je ulagao u neke ugostiteljske objekte, da je kupovao zgrade, ali ništa od toga nije pa stvarno ne znam", rekao je Sebastijan.

"Teško mi je reći da li je srećan. Kako da budeš srećan kada znaš da si nekada bio na vrhu, a sada ti više ne ide?".

Sebastijan je, komentarišući priče da je Danijel tukao treću suprugu, rekao da njegov otac nikada nije pokazivao da je nasilan čovek što može da potvrdi i njegova sestra.

Danijel Popović danas ima 64 godine, ženio se četiri puta, ima četvoro dece, a 2014. objavio je album "Fantazija".

