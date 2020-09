MILOŠEVIĆ JE VREDNO ZARADIO PRVI NOVAC: Andrija prodavao novine, jedva zarađivao za BUREK!

Glumac Andrija Milošević nije uvek imao posao iz snova. U mladosti je radio razne poslove kako bi imao za džeparac, a prvu zaradu imao je kao prodavac novina.

Svojevremeno je glumac izjavio da svaki uspešan čovek mnogo radi i da jedino tako može pristojno da se zaradi. Zato i ne čudi što je Andrija danas to što jeste i što je uspešan u svom poslu.

- Svi moramo da radimo više projekata. Mnogo da radimo. Ne smemo da sedimo i kukamo. Kad sam radio i kada nisam, ja sam se trudio da nađem posao. Ovde može da se živi, samo je pitanje koliko ste spremni da radite. Nisam sreo čoveka u zapadnoj Evropi koji ne radi dva posla. Sreo sam ljude u Švedskoj, Holandiji, Nemačkoj koji rade dva posla. Mora svuda da se radi. Nema nijedne zemlje da se ne radi ništa, a da živite top. Ako takva postoji, da odmah idem tamo da živim - rekao je Andrija za medije u jednom intervjuu. Glumac se nikada nije libio da radi koji god posao mu se ponudi, pa je kao tinejdžer prodavao novine.

- Bio sam jedno godinu i po dana u Podgorici u srednjoj muzičkoj, gde sam bio na teorijskom smeru, ali sam svirao klavir. Prvu godinu sam bio vrlodobar, ali sam na drugoj popustio. Počeo sam da bazam ulicama i tako dalje. Tada sam se zaposlio, počeo sam da radim kao kolporter. Prodavao sam popularne novine Podgorički grafiti. Radio sam to sa drugovima, čak smo i po stanovima išli. Bili smo simpatični, ljudi su kupovali - rekao je on i dodao da zarada nije bila neka, ali je bila značajna, kao i da je naučio da ceni novac. - Malo smo zarađivali, za burek uglavnom. Ipak, to je bio lep period, naučio sam kako je to zaraditi svoj dinar, kako raspolagati novcem, koliko je teško raditi - rekao je on pre nekoliko godina.

