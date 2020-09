TEODORA PRIZNALA ŠTA JE NINO TRAŽIO OD NJE, PA POMENULA ANĐELA: Pevačica je samo OVO imala da kaže!

Teodora Džehverović uživa u novoj vezi sa košarkašem Ninom Čelebićem, a sada se setila i prošlosti.

Pevačica je prokomentarisala uspeh, dečka, ali i bivšeg momka Anđela Rankovića.

"Mi smo došli to jutro, on je spavao, ja ga probudila "Šta spavaš, prvi 1.000.000". On se negde sklanja, ne želi da u svakom intervjuu pričam o njemu, da to potenciramo, stvarno želi da se fokusiram na svoj posao, on na svoj. Kada smo bili na početku, morala sam da prokomentarišem, ali sad ću gledati da to izbegavam, srećni smo i to je najbitnije" rekla je Teodora u "Premijeri", pa se osvrnula na Anđela:

"Stvarno želim svima svu sreću ovog sveta, neprijatelj, prijatelj, tako želim i Anđelu, moja je prošlost, ja ispred sebe imam budućnost i naravno sadašnjost."

