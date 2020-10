STRAŠNO ME NERVIRA, NE MOGU NI DA GLEDAM! Teodora Džehverović dosad nije govorila o BIVŠEM U RIJALITIJU, a sad OPLELA!

Teodora Džehverović osvrnula se na rijaliti u kom je i sama učestvovala, a gde se trenutno nalazi njen bivši dečko Anđelo Ranković.

Pevačica je istakla da je nervira što se ona stalno spominje u Beloj kući, a na pitanje o Anđelu je vešto izbegla odgovor.

"Naravno da postoje priče koje se meni ne dopadaju toliko. Ja sam izašla iz Zadruge, dala sam se tom projektu i bila 100 posto u toj priči. Trudila sam se da se ne osvrćem na skandale, uvek sam ostala bez komentara", rekla je Teodora u "Premijeri" i dodala:

"Ja ne mogu da kažem da mi je to ok, nervira me to strašno, jer sam se trudila da izađem iz te priče i da se fokusiram na muziku. Bezveze mi je da se bavim skandalima, fokusirala sam se na spotove i muziku. Nervira me što se i dan danas spominjem ja, mogu da ne gledam. Ne gledam ni mamu, pogledam je samo na Jutjubu. Ni mami ne dam da daje komentare. Ona je nastavila da ide u Zadrugu, jer se pokazala kao neko ko se bavio i stokom i kućom, disciplinom, ja smatram da je to ok, ali da se ne bavi ničim jer nije rijaliti učesnik."

