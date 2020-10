SREĐUJEM SLIKE U FOTOŠOPU, NIJE TO NIKAKVA SRAMOTA! Anastasija priznala ono što mnoge KRIJU, a ljudi koji je vide UŽIVO kažu OVO!

Anastasiju Ražnatović neki su prozivali zbog korišćenja programa za obradu fotografija. Ona je rešila da tome stane na put.

Naime, Anastasija se obratila svima koji su je prozivali, te istakla da takve stvari svi rade.

"Sređujem svoje fotke, da, koristim fotošop i sređujem ih, samo što ne mislim da menjam svoj izgled, svako ko me vidi uživo može da me prepozna i mislim da ko kaže da ne koristi, laže, jer je to sada dostupno svima u 21. veku, nije to ništa sramota. Svako želi na Instagram da izbaci fotku na kojoj je najlepši, a ja sam dosta puta dobila komentare da sam lepša uživo", rekla je Anastasija za "Premijeru".

