MAJKA I ĆERKA PITALE JEDNA DRUGU ONO ŠTO NIKAD NISU: Isplivale porodične tajne Ražnatovića, a glavna tema je CECINA UDAJA!

Svetlana Ceca Ražnatović i njena ćerka Anastasija ukrstile su "mačeve" i dokazale nam da se odlično snalaze i kao novinarke.

Majka i ćerka postavljale su jedna drugoj pitanja.

Ceca: Da li si se nekad pokajala zbog toga što si krenula mojim stopama?

- Iskreno, ne! Uživam u ovom poslu i za sada nisam imala nikakvih neprijatnih situacija, tako da nema razloga da se kajem. A i imam najboljeg mentora, što mi dosta olakšava posao. (smeh)

Ceca: Pročitala sam da si izjavila da bi volela da nađem dečka? Da li je to bila samo fora? (smeh)

- Znaš i sama da nije fora. (smeh) Mlada si (akcenat na MLADA), uspešna, nikad lepša i volela bih da budeš ispunjena i na tom polju.

foto: Damir Dervišagić

Ceca: Odavno sam oguglala na izmišljene priče i naslove koji se s vremena na vreme pojavljuju u pojedinim medijima. Šta je tebe iznerviralo u poslednje vreme?

- Naučena sam od malih nogu da ne obraćam pažnju na gluposti i laži, kao i na ljude koji se time služe. Njima je najveće životno dostignuće ako uspeju da izazovu reakciju, a ja im to ne bih dala.

Ceca: Navedi dve moje osobine koje te užasno nerviraju i nemoj da budeš skromna? (smeh)

- To što ne mogu ni pod tačkom razno da te isteram iz kuće. Nemam drugu, ali ova vredi kao dve. (smeh)

Ceca: Postoji li nešto što si sakrila od mene, a sada je trenutak da to priznaš?

- Ti znaš sve moje tajne!

Anastasija: Šta si prvo pomislila kada si me rodila?

- Kada sam došla sebi po buđenju iz totalne anestezije, odmah sam želela da te vidim, da te držim u naručju i pomislila sam koliko si nežna i kako te već na prvi pogled volim...

foto: Printscreen/Instagram

Anastasija: Kada bi morala da odlučiš ko ti je bolje dete, Veljko ili ja, šta bi rekla?

- Zavisi od toga kojeg dana bi me to pitali! To je jedna fluktuirajuća titula... Hahaha! Toliko ste različiti, toliko moji, oboje vas obožavam!

Anastasija: Toliko se u medijima potencira moja udaja, tvoju više niko ne pominje, a često su te to pitali. Da nije možda u pitanju neka teorija zavere u koju si uključena?

- Iskreno da ti kažem, meni su sva pitanja o udaji dosadna! Vreme za tvoju udaju dolazi, a kada će to biti ne odlučujem ni ja ni novinari, pa mi se o tome ne priča, a moja udaja je tema koja je možda za nekoga zanimljiva, ali meni nije.

Anastasija: Navedi dve moje osobine koje te užasno nerviraju i nemoj da budeš skromna? (smeh)

- Morala bih da razmislim i sigurna sam da ni posle sedam dana razmišljanja ne bih imala odgovor na to pitanje! Ne zato što si ti savršena, već što te ja savršeno razumem u svim tvojim raspoloženjima... Anastasija: Postoji li nešto što si sakrila od mene, a sada je trenutak da to priznaš?

- Ništa ne krijem od tebe, to znaš i sama, a ovo pitanje doživljavam kao vrhunski duhovito u stilu "male porodične tajne".

foto: Filip Plavčić

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ/Alo

Kurir