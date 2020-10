OGLASILA SE MAJA MARINKOVIĆ NAKON JANJUŠEVIH PROZIVKI: Sram ga bilo, te kockarske i lažljive fore može da koristi gde je NAVIKAO!

Nakon žestokih prozivki Marka Janjuševića Janjuša, oglasila se i Maja Marinković.

"Ne, nemam šta da objašnjavam. Ovde sam i ušao zbog situacije koja nije bila naivna, doživeo sam od nje nešto neprijatno. To je bila sekunda, koliko je trajalo i odugovlačilo, ne mogu sebe da krivim, doživeo sam dosta neprijatnih stvari", rekao je Janjuš.

Milan je pitao Janjuša i za modrice Maje Marinković, koje je ona objavila neposredno pred Janjušev ulazak u "Zadrugu", kao i da li je trošio njen novac.

"Ja kad bih nekog udario taj se ne bi probudio. Te scene besa, nisam doživeo da neko može tako da te izludi, drugi su govorili da bi je ubili na licu mesta da to trpe. Novac joj potrošio? Ako si sa nekim i ostaneš bez novca trenutno i vratiš posle, nisi ukrao taj novac. Ja sam joj vratio", rekao je Janjuš.

Tim povodom je Maja Marinković rekla sledeće:

"Te kockarske, klošarske, lažljive fore može da koristi tamo gde je navikao. Postoje dokazi, ja sam izašla sa istinom i to su svi videli. Nemam nikakve veze sa pozivima i groktanjem Eni na telefon, nemam ja šta sa tom osobom da pričam. Kada sam imala sta da kažem ja sam lično sa svog broja zvala. Sram ga bilo, ne prestaje da laže. A ja dobro znam koliko on mene "ne voli", toliko da me nije davao da odem od njega, a igrao dvostruku igru. Ja sam bar iskrena pa kažem kako jeste, a on i za to laže. Ja sam sve radila iz ljubavi prema njemu. Ovo je njegova sramota, a ne moja", rekla nam je Maja.

