SELJANKO SA TRAKTORA! Rada Manojlović progovorila o PAKLU koji je prošla u detinjstvu, ZLOSTAVLJANJU, a evo kako je sve prebrodila

Iako danas uživa u ljubavi mnogobrojnih obožavalaca, kao i u komplimentima od strane kolega, pevačica Rada Manojlović priznaje da je slučaj u školi bio potpuno drugačiji.

Naime, kako je išla u osnovnu školu u Žabljak, četiri kilometra udaljen od njenog sela Četerež, deca su je ismevala jer je iz malog mesta.

- Uvek sam želela da budem bolja od drugih i da nadmašim samu sebe. Trpela sam psihičko nasilje u školi jer sam dete sa sela. Nazivali su me pogrdnim imenima, ali me to nije vređalo. Ponašanje te dece koja su mi svašta govorila još u osnovnoj školi me je toliko oblikovalo da mene sada ništa ne može da poremeti - ispričala je Rada.

- Tako maloj su mi govorili da sam siromašna seljanka. Prozivali su me što vozim traktor, ali ja sam im se samo smejala. Nisam im dozvoljavala da me uvrede. Omalovažavali su me i zbog oblačenja, ali ja sam to sve sama sa sobom prevazišla. Hladnokrvna sam poput mog oca - dodala je Manojlovićeva, dodajući da joj nijedan posao nije bio stran:

- Jedva sam čekala pijačni dan jer je za mene bio događaj kad me tata povede sa sobom. Najbolji je pazar imao kada smo sestra i ja išle sa njim i stajale pored njega. Dolazili su seoski momčići i od njega kupovali ono što im ne treba. Lepo smo zarađivali tada, a tata je bio ponosan na ćerke.

- On je čak lepio moje postere na kombi iz kog je prodavao kad sam se ja takmičila u "Zvezdama Granda". Bio je glavna faca na pijaci - zaključila je uz osmeh pevačica.

