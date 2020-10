TRI MESECA NISAM REKLA NI REČ: Njenu smrt Rada je teško podnela, pa se povukla! A evo šta je za to vreme radio HARIS!

Rada Manojlović je nakon tromesečne medijske ilegale progovorila o gubitku koji je zadesio njenu porodicu. Rada je izgubila baku, i to je, kako kaže, teško podnela.

"Malo sam se zbog svoje privatne priče povukla. Svakom je svoja muka najveća. Izuzetno teško sam podnela, nalazim se u nekom stanju gde me ništa ne dodiruje i ništa mi nije važno. Ništa me ne dotiče, ni da li je dan ni da li je noć. Možda je to neka vrsta mog bega, u nerealnost, pravim se da se ništa nije desilo. Tri meseca nisam rekla ni reč. Podnela sam to malo teže, ali idemo dalje", rekla je Rada.

"Od februara sam kod kuće, i mnogo mi je lepo. Tek sam u poslednjih dve nedelje krenula u studio, imam super pesme, posvetiću se tome", dodala je Rada.

Rada je otkrila i da je situacija oko smanjenog broja nastupa usled pandemije korona virusa nije mnogo pogodila, čak joj je i dobrodošla.

"Mene je strefilo nešto gore od toga, daj bože da je samo korona me strefila ove godine, mnogo bih lakše podnela. Ovo što mi se desilo bacilo je u drugi plan sve, prijalo mi je da se povučem i budem sa svojima", rekla je Rada "Premijera".

Rada je u dugogodišnjoj vezi sa folk pevačem Harisom Berkovićem, pa je otkrila i kako su provodili vreme tokom prethodnih meseci.

"Haris je bio kod svojih u Bosni, nije bilo nasilno, to je bilo tokom tog mog perioda, bio je uz mene. Ne volim da delim negativne misli sa drugima. Čim su se otvorile granice, rekla sam mu da ode kod njegovih", rekla je Rada.

Pevačica je za kraj dodala da još nije vreme da stane na ludi kamen.

"Ne razmišljam o tome, on je ozbiljniji po tom pitanju", priznala je Manojlovićeva.

