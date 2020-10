NAKON ŠTO GA JE NADICA NAZVALA PARAZITOM, OGLASIO SE SLOBA! Pevač javno poslao poruku, a svi se pitaju samo JEDNO! (FOTO)

Nadica Zeljković je u rijalitiju govorila o Slobodanu Radanoviću, rekavši da je on bio parazit, a sada se oglasio i pevač.

"Sloba Radanović, koji je bio čovek bez poroka, bio je parazit, lenčuga. Hoće on kad mu kažeš. Ali njemu je i to teško bilo da ide da radi. Naslediš talenat, grlo, glas i sve, i to te mrzi. Nisam ja to znala, nije ova moja htela da pričamo tome. Meni je žao što nisu ponovo probali, ne za vreme rijalitija, nego posle. Možda bi bilo i neko dete. Možda je trebalo da probaju. Ali on je više slušao njegove", otkrila je Zeljkovićeva.

Sloba se sada oglasio na svm Instagram profilu kratkom porukom, a svi se pitaju da li je ovo uputio svojoj bivšoj tašti.

"U 99% slučajeva, ljudi su upravo ono što navodno pričaju da ne vole",napisao je on.

