ŠOK ISPOVEST ACE LUKASA: Tigar je plaćao da me tuku MOTKAMA zbog 80.000 €! Ako izvršitelji opet dođu na vrata, SKOČIĆU SA TERASE!

Aca Lukas nije ni slutio da će mu tokom današnjeg dana u stan upasti izvršitelji, a sve zbog navodnog duga koji ima prema kontroverznom biznismenu Dejanu Petroviću Tigru.

Luka je otvorio dušu i otkrio šta se zaista danas desilo u njegovom domu.

- Pre pet-šest godina sam uzeo pare na kamatu od zelenaša, naravno Dejana Popovića Tigra, on je poznat svima kao zelenaš. Uzeo sam 40.000 evra, potpisao da mu vratim 80.000 evra. To svi znaju, to nije nikakva tajna, da sam ja kockao, trošio pare i vraćao. Ja sa potpisao to i vratio mu 80.000 evra za deset meseci. Pošto smo bili u dobrim odnosima i znali smo se, nisam uzeo papir koji sam potpisao za dug kada sam mu vratio pare, jednostavno sam zaboravio. Ni na kraj pameti. Posle dve-tri godine, kada smo zbog nekog drugog slučaja zahladili odnose i prestali da se družimo, on je taj papir aktivirao i tužio me i dobio me, jer ima potpis - rekao je Lukas.

- Čovek je estradni magarac, on voli da se druži sa estradom, i kada sam ja prestao da se družim sa njim, njemu je bilo krivo i to je aktivirao. Tužio me je za 80.000 evra, iako sam ja uzeo 40.000. Morao sam da potpišem papir na 80, jer on ne sme zakonski da ima papir da mi je dao pare na kamatu - objasnio je Aca.

- Imao je na suđenju i lažnog svedoka, meni nisu ni stizali pozivi, u svakom slučaju on je aktivirao te izvršitelje i oni sad tu mene maltretiraju. Da dam ono što sam vratio. Pokušavam na sve pravne načine da vidim kako mogu da se iskobeljam iz toga, jer neću da mu dam ono što sam mu već vratio. Za to postoje brojni svedoci, ali ja nisam uzeo papir koji sam potpisao nazad, kada sam mu vratio pare - rekao je pevač.

- Sada će da zakažu novo izvršenje. Ako se to desi, ja ću da skočim sa terase! Ja neću dati pare koje nisam dužan! Ja se ne plašim ni njega ni njegovih zelenaša. Pre četiri godine je dao 5.000 evra klincima u Zemunu da me prebiju sa bejzbol palicama. Ali su momci uzeli kaparu 2.500 evra i doneli meni, jer me znaju i neće to da urade. Ne bojim se takvih klošara i lažnih kriminalaca i recite mu slobodno da mi ništa ne može. Niti se bojim njega ni njegovog tutora, a on zna ko je njegov tutor. Podneću sad krivične prijave zato što su zelenaši, kamataši i zato što su uništili mnoge ljude, mene ne mogu da unište i neće me uništiti - zaključio je Lukas.

