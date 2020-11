DOZVOLILA SAM BOGU DA ME VODI! Upoznala je vaterpolistu na PLAŽI, zaljubila se na prvi pogled, a o njenim rečima BRUJAO region

"Hrvatska pevačica Dorotea Dragović, poznatija kao Doris Dragović poslednjih godina se retko može videti u javnosti, a kako je istakla, potpuno se posvetila porodici.

Karijeru je započela kao pevačica grupe „More“ sa kojom je snimila dva albuma, od kojih je „Tigrica“ prodat u zlatnom tiražu. Udata je za bivšeg vaterpolistu Marija Budimira, s kojim ima sina Bornu. Svojevremeno je otkrila da ga je upoznala na plaži, te da je to bila ljubav na prvi pogled.

Sa pesmom „Željo moja“ Doris je 1986. godine predstavljala bivšu Jugoslaviju na „Pesmi Evrovizije“ i osvojila jedanaesto mesto. Otpočela je samostalnu karijeru i nizala brojne hitove, a nakon brojnih koncerata, nastupa i televizijskih gostovanja, deluje da se povukla i posvetila porodici.

Doris je otkrila zbog čega sve ređe nastupa, te je kazala i da joj sada život vodi bog i da joj crkva znači sve.

- Crkva mi znači sve. Sve sam svoje stavila na tu kartu i dozvolila bogu da mi pomaže i da me vodi. Podseća me na to odakle sam došla i gde idem, te ko sam sada - ispričala je pevačica svojevremeno.

