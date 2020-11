MANDIĆEVA BIVŠA ŽENA ZA KURIR! MIRJANA: Oliver me 2 puta pretukao! Ubio bi me da nije bilo Peđe d Boja!

Mirjana Mandić, bivša supruga Olivera Mandića, odlučila je da posle više od tri decenije prvi put progovori o zajedničkom životu s jednim od najslavnijih kantautora sa ovih prostora.

U ispovesti za Kurir ona je govorila o batinama koje je dobijala od pevača, što je i bio uzrok kraha njihove zajednice, ali i o mnogim drugim detaljima, poput odnosa između Olivera i Željka Ražnatovića Arkana, kao i o njihovom sinu Darijanu Mandiću, o kojem se poslednjih meseci dosta pisalo zbog nasilja nad bivšom ženom.

- Oliver i ja smo se upoznali u muzičkoj školi "Stanković", išli smo na časove kod istog profesora klavira. U školu je sa nama išla i Slađana Milošević, pa Bebi Dol, sve je to bila ista ekipa. Mnoge svoje pesme Oliver je komponovao na mom klaviru, jer sam ja završila klavir i solo pevanje, dok je on napustio školu na trećoj godini. Oliver je takav, on je ekstrem. Kad smo se razveli, on je ušao u loše društvo, u krimogenu sredinu. Zato do sada nisam mnogo pričala o njemu. Čak me je i naš sin Darijan savetovao da mu se ne zameram, da me negde ne izudara. Ja sam Arkana upoznala na Oliverovom oproštajnom koncertu na Mesamu i sećam se da je bio vrlo ljubazan. On je upoznao Cecu i Arkana na ratištu.

Kako je izgledao vaš brak sa Oliverom?

- On je bio mnogo zaljubljen u mene. Sve njegove najveće hitove uradila sam s njim, na mom klaviru. U početku je sve bilo savršeno. Oliver i ja smo se venčali 1979. godine. Potom smo se preselili u Minhen, gde sam ja primetila da se on jako čudno ponaša, postao mi je sumnjiv. Uskoro sam se i porodila sa sinom Darijanom, a Oliver je ostao tamo. I njegova majka mi se mnogo žalila na njega, imala je probleme s njim. Bio je iz svešteničke porodice, ne znam šta mu se desilo.

Šta mislite da je bio uzrok te promene ponašanja?

- Veliki novac koji je došao u kuću, ludilo i popularnost. I zbog toga su svi bili vrlo ljubomorni. Oliver je bio jedna ličnost na sceni, a potpuno drugačiji van nje. Privatno je bio privržen dok ga loše društvo nije uništilo.

Zašto ste se razveli?

- Zato što sam ga ja uslovila: ili ću da rodim drugo dete, ili ga napuštam. Ili se sklanja sa estrade, od alkohola i svega, ili razvod! Ja sam ga uvek pratila po turnejama, nas su svi znali. Oliver je uvek imao taj neki strah da se pojavi u javnosti bez mene, bio je nesiguran zbog velikog broja publike.

Pisalo se da vas je sin Darijan tukao.

- Nije nikad, već me je moj bivši muž tukao. Sa sinom se uvek svađam jer on brani oca. Prošle godine je bio kod njega na Tari. Kad se vratio, rekla sam mu da ga ne brani više, jer njemu nije stalo do njega, ni do njegove polusestre, koja živi u Bajinoj Bašti, prekrasna devojka. Samo zbog toga smo sin i ja dolazili u sukob, on je ostao željan oca, odrastao je bez njega.

Da li su fizički sukobi sa Oliverom bili česti?

- On je bio strahovito ljubomoran. Prvi put kad sam pobegla noću od kuće bilo je kad me držao zaključanu dva sata u kupatilu. Ja sam uspela nekako da izađem odatle, međutim, on me je gurnuo niz stepenice, tad još u Kosovskoj nije postojala ograda. Drugi put je bilo stravično. Pobegla sam kod mame i on je došao potpuno lud. Tad je razvalio vrata i pretukao me. Da nije bilo Peđe d'Boja, Oliver bi me tada ubio.

Onda ste se razveli?

- Tad sam pobegla u Dubrovnik, kod sestre i podnela zahtev za razvod braka. Nikad mi nije oprostio razvod! Nikad. Naravno, Darijan je ostao sa mnom. Tad sam shvatila da imam posla s teškim psihopatom. Arkan mi je jednom rekao: "Kumo, njemu nema pomoći!" Posle toga je prestao da se bave muzikom i otišao u inostranstvo.

Posle razvoda niste nastavili kontakt sa Oliverom.

- Ne, mi smo se videli nekoliko puta samo na sudu. Tužila sam ga zbog stana u Kosovskoj, koji je on poklonio Arkanovom ađutantu Peji, koji je umro od droge. Uspela sam da oborim taj poklon, a sada je još u toku podela bračne imovine. Više od pola stana u Kosovskoj je moje.

Da li je Oliver bio u kontaktu s Darijanom i unucima sve ove godine?

- Ne, Darijan je prošle godine otišao prvi put kod njega. Oliver je loš čovek, on uopšte ne poznaje svoje unučiće, nikad ih nije video u životu. Tom čoveku nema pomoći. I ovu ženu iz Trebinja s kojom je valjda trenutno, i nju je tukao, pa je izgubila bebu.

Da li ste oprostili Oliveru sve što vam je činio?

- Ne, nikad. Kakvo praštanje! Ja sam njegovu majku i oca obilazila posle razvoda, on ih je potpuno zapustio. Oca su mu našli mrtvog posle tri dana u stanu. Oliver je čovek bez emocija! Želim mu svu sreću u životu.

Da li je pružio podršku sinu u julu ili sada, u ovim teškim trenucima za vašu porodicu, kada vam je sin u pritvoru?

- Nikakvu podršku. Da je normalan čovek, zaštitio bi svog sina jedinca, koji je emotivac i koji je odrastao bez oca.

Mirjana o Oliverovoj drugarici Bebi Dol je jadnica, nije imala šta da jede foto: Damir Dervišagić Poznavali ste dobro tadašnju estradu? - Naravno, mnogi su dolazili kod nas kući. Bora Čorba, Bebi Dol... Pogledajte na šta liči danas. Tragedija. Bebi Dol je jadnica, nije imala šta da jede! Brat Slađane Milošević, najveći frajer Beograda u to vreme... To je sve tragedija sedamdesetih godina, velikih para, popularnosti.

