GOGAC IZ NIKAD NIJE KASNO OTKRIVA ZA KURIR: Srce mi je radilo 13 odsto pre transplatacije!

Takmičar muzičkog šoua "Nikad nije kasno" Goran Filić Gogac (53) privukao je veliku pažnju žirija, ali i javnosti i uspeo da rasplače Žiku Jakšića. Njegov život obeležila je teška operacija - transplantacija srca u martu prošle godine. Kada je primetio da se lako zamara i da više ne može ni da šeta a da ne napravi pauzu, Goran iz Smedereva je potražio pomoć lekara, ali sačekale su ga loše vesti.

foto: Printscreen

- Srce mi je bilo uvećano, da li je neki virus protutnjao, ne znam. Poslednjih godina sam osećao zamor kad trčim i došlo je do toga da nisam mogao da prepešačim od bandere do bandere a da ne stanem da se odmorim. Išao sam po smederevskim bolnicama, sve dok nisam pozvao druga u pomoć. Prebacili su me na Dedinje, gde su mi brzo ustanovili problem - kaže Gogac za Kurir i dodaje da je novu situaciju prihvatio mirno.

foto: Privatna arhiva

- Rekli su mi: "Idi kući. Možda te pozovemo sutra, možda nikad." Pomislio sam - šta da radim, zadovoljan sam životom, bio sam skroman i srećan - kaže on. Ipak, u martu prošle godine pozvali su ga iz bolnice i rekli da imaju srce za njega.

foto: Privatna arhiva

- Prvog dana proleća u Urgentnom centru je preminuo mladić, bio je 15 godina mlađi od mene. Ne znam šta mu se desilo, bio je u komi, pa je dobio izliv krvi u mozak i nisu mogli da ga ožive. Mene su zvali iz bolnice i rekli da krenem u KCS, ali da budem spreman i na to da će roditelji mladića možda da odustanu. Nisu odmah pristali da doniraju srce, što je sasvim razumljivo, nije laka odluka. Posle dva sata pregovora su pristali. Tim ljudima dugujem ogromnu zahvalnost i voleo bih da ih upoznam, pošto je taj proces uvek u tajnosti. Ovo je naša zajednička borba - ispričao nam je Gogac.

foto: Printscreen

Na pitanje kakva su osećanja preovladavala u tom trenutku, muzičar odgovara da je bilo neverovatno. - Bio sam jako uzbuđen, ali sam bez straha ušao u operacionu salu, šalio sam se s doktorima. Nisam ni o čemu razmišljao, iako sam bio na samrti. Srce mi je radilo samo 13 odsto pre transplantacije - završava on.

