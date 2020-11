KRETEN ME OSTAVIO ZBOG TOGA ŠTO SAM PEVAČICA: Zorica Erić javno govorila o NARKOTICIMA, a sad podelila ŽIVOTNU PRIČU!

Zoricu Erić, pevačicu, svi su upoznali kao velikog borca koji je uspeo da pobedi poroke.

Od prvog pojavljivanja u muzičkom šouu, pa sve do pobede Zorica nije krila da je vodila bitku sa porocima, kao i da se izlečila od pića i narkomanije. Ona je sada otkrila da je suprug ostavio, jer se protivio da bude pevačica.

"Imam brak iza sebe i ćerku iz prvog braka. Zanimljivo je da sam pre udaje za prvog supruga bila u vezi dve i po godine sa sadašnjim suprugom Goranom. Ostavio me je jer što nije mogao da podnese da budem pevačica. Kreten (smeh). Ja sam se udala nakon toga, on se oženio i dobio sina, pa se ubrzo razveo. Veoma brzo sam se i ja razvela i iz Prijedora vratila u Srbiju. Nakon toga ponovo sam se spojila sa Goranom. Njegov sin Andrija je tada imao 15 meseci, a kasnije smo dobili našu ćerku Elenu. Deca su već velika, ne odvajam ih, kada me neko pita uvek kažem da imam troje dece. Ponosna sam što me Andrija voli, ne odvaja me od roditelja. Za njega oduvek postoje mama, tata i Zoka. Držim porodicu na okupu i trudila sam se da sa bivšim supružnicima imamo super odnos zbog dece i uspela sam u tome", rekla je pevačica.

Pevačica je ostavljenoj bebi bila hraniteljska porodica.

"U četvrtoj godini srednje škole prvi put sam se susrela sa ostavljenom decom. U to vreme je bilo nekoliko ostavljenih beba. Na prvi pogled me osvojila beba od dva i po meseca sa krupnim plavim očima, riđokosa. Molila sam svoju instruktorku, glavnu sestru i načelnicu za dozvolu da je vodim kući vikendom. Tako je krenulo, preko vikenda, pa po 7 dana, pa malo duže i postali smo njena hraniteljska porodica. Živela je sa nama više od godinu dana, bila nam je centar sveta. Zatim je usvojena, od tada više nemamo nikakav kontakt sa njom. Ona sada ima 24 godine. Želja nam je da je ponovo vidimo, ili bar da znamo da je dobro", izjavila je.

