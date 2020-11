MIRKA JE SA 13 GODINA DOŽIVELA VELIKU SLAVU! Majka ju je posle filma Mi nismo anđeli odvela kod PSIHIJATRA samo zbog jedne stvari

Mirka Vasiljević (30) imala je 13 godina kada je dobila ulogu u filmu "Mi nismo anđeli 2", što joj je donelo ogromnu slavu.

Međutim, njena majka je želela da dete od 15 godina zadrži "na zemlji" i da ne krene stranputicom. Odvela ju je kod psihologa, što Mirka danas ponosno ističe.

- Mojoj mami je sve to bilo nepoznato, a videla je šta se oko mene dešava, a ja to nisam umela da prepoznam... Ona se plašila da ne odem na tu stranu, da mislim da sam sad nešto bitnija od drugih, da ne krenem nekom stranputicom... Onda je rekla: "Ajde ti malo da odeš na neki razgovor. Boli te zub - odeš kod zubara; pocepa ti se patika - odeš kod obućara. Postoje ljudi i za to, pa malo popričaj, razgovaraj" - ispričala je Mirka u emisiji "Balkanskom ulicom".

- Otišla sam na par nekih razgovora gde sam upravo dobila te odgovore - da nekad na "zašto?" imaš odgovor - zato. Da treba uvek ti da budeš ti, jer ti sebi uvek ostaješ - objasnila je Mirka.

foto: Printscreen

kurir.rs

Kurir