MUŠKARCI TREBA MALO VIŠE DA SLUŠAJU ŽENE! Masimo Savić iskreno o ženi Eni, ćerki Mirni, a pa otkrio ko je NAJVAŽNIJI član porodice

Iako je reč o jednom od ponajboljih muških vokala na našim prostorima, Masimo je zvezda koju zvezdana prašina nije uspela da promeni.

Tvoj su život od malih nogu obežile brojne promene. Neke si, posebno one vezane uz muzički put, svojevoljno poduzimao, ali život ti je servirao i neke koje zasigurno ne bi naručio. Kako se nosiš s promenama?

– Promene su za mene prirodno stanje, kada se ne bih menjao, imao bih osećaj da ne rastem, da se ne educiram, a mislim da je to od najmanje dobi u životu čoveka najvažnije. Promene su mi potrebne, posebno u profesionalnom životu, jer one su garancija da nećeš ući u kolotečinu, da se nećeš prestati da se razvijaš u kreativnom smislu i da nećeš početi da stvaraš i živeti po nekoj špranci. Ja tako ne bih želeo, a ni mogao da živim, uljuljkan u neko zadovoljstvo postojećim stanjem i željom da stvari ostanu kakve jesu. Mene ispunjava mogućnost da uvek iznova istražujem, nalazim se u novim situacijama. Na kraju, puno bolje funkcionišem kad me se baci na nepoznati teren nego u situaciju u kojoj bih se, iz ne znam kojeg razloga, morao dugo zadržati na terenu koji je siguran i poznat.

Upravljaju li tvojim odlukama i potezima više razum ili emocije? I vredi li isti odgovor za segment privatnog života i segment muzike?

– Istovremeno sam emotivac i razuman tip. U meni skroz ok funkcioniše taj suživot. Takav mi je i horoskop. Kreativni Blizanac u znaku, organizirani Jarac u podznaku. Otvorene sam duše pa emocije možda propuštam prve, ali nakon toga na scenu stupa razum, koji se redovno oslanja i na procene moje supruge Eni. Stoga, čak i ako se dogodi da zbog neke trenutne emotivne reakcije krenem u smeru donošenja možda sumnjive odluke, ona će me podsetiti da ako treba, prespavam pa donesem možda razumniju odluku.

Jesi li intuitivan? I ako da, slušaš li taj unutarnji glas? Je li te ikad prevario ili baš suprotno – možda si ga u nekim situacijama ušutkao i kasnije zbog toga žalio?

– Intuiciju smatram izuzetno važnom i nikad me nije prevarila. Mišljenja sam da su žene te koje imaju intenzivniji instinkt pa je zato definiram kao onaj ženski deo u svakom muškarcu. Iskreno, bilo je situacija u kojima vlastitu intuiciju nisam poslušao i svaki put kad sam išao protiv nje, protiv tog osećaja, to je rezultiralo davanjem poverenja pogrešnim osobama i donošenjem pogrešnih odluka zbog kojih sam platio visoku cenu. Ali mislim da sam već jako dugo, što se tiče instinkta, na istoj talasnoj dužini, potpuno usklađen s mojim psom Mangom. Osećamo iste vibracije prema istim ljudima. I radujemo se onima koji šire dobru vibraciju.

Šta ti je najvažnije u odnosu sa suprugom Eni i ćerkom Mirnom? Koja od njih dve je veći kritičar, a koja ti češće „drži stranu“?

– Moje Eni i Mirnu slušam i znam da ako krenem u pogrešnom smeru, one će me spasti. Nijedna od njih nije ni žestoki kritičar, a ni ona koja uvek drži stranu. Mislim da mi muškarci treba da malo više slušamo žene. Pogotovo zato što često, barem u našem društvu, nisu (dovoljno) glasne. Mislim da su žene jače u smislu podnošenja boli, hrabrije su na političkim barikadama, na barikadama dnevnih problema… Žene su mi večna inspiracija. Znam da čine većinu moje publike i na tome sam im zahvalan.

Mango (pas)? Opipljiva je ta ljubav cele porodice za tog ljubimc. Koga on najozbiljnije doživljava kao gazdu, a koga najozbiljnije ne doživljava?

– Mango ima tri gazde. Mirnu i njenog momka, Eni i mene. Znam da to zvuči čudno jer nije u skladu s pričom da si pas uvek odabere jednoga gazdu, ali Mango je posebna životinja. Svima nam se ravnopravno daje i svi imamo osećaj da smo mu nešto posebno. On je biće koje zaslužuje (i ima) moje apsolutno poštovanje. Želi puno pažnje pa zna da gnjavi, ali volimo ga i ništa nam za njega nije teško. Eni je prepoznao kao najmekšu i nju najviše zeza. Na primer, ako želi u šetnju u 7 ujutro, probudiće nju, a ne mene.

