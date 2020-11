OBJAVLJUJU FOTO-MONTAŽE NA SAJTOVIMA ZA ODRASLE, PA UCENJUJU VODITELJKE: Na prevaru objavljuju fotografije!

Brojne voditeljke, među kojima su Slađana Tomašević, Snežana Dakić, Bojana Ristivojević, Jovana Jeremić, Maja Nikolić Japundža, Dragana Kosjerina, žrtve su manijaka koji njihove fotografije objavljuje na porno-sajtovima, praveći lažne profile s njihovim podacima.

Pažnju na ovaj skandal skrenuli su službenici Centra za bezbednost, istragu i odbranu DBA, koji su policiji i tužilaštvu predali dokaze s detaljima i informacijama kako bi se pokrenula istraga protiv počinioca. Stevan Đokić iz DBA za Kurir kaže da oštećene voditeljke treba da se pridruže krivičnom gonjenju i da daju izjave kod nadležnih organa o ovom incidentu.

- Sve informacije do kojih smo došli - fotografije i snimke poznatih žena koje su završile na porno-sajtovima, prijavili smo i prosledili policiji i Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. Nismo podneli krivičnu prijavu, jer nismo sigurni da li je neka od žena čije su slike završile na sajtovima za odrasle dala odobrenje za to. Mi verujemo da nijedna od voditeljki nije dala dozvolu, ali procedura je takva. Sigurni smo da će policija i tužilaštvo nastaviti dalje i detaljnije se baviti time, jer su inače ažurni za takve stvari - kaže Đokić i dodaje da su ovom temom počeli da se bave nakon što im se javio veliki broj žena koje nisu javne ličnosti, a bile su žrtve manijaka. - Javljale su nam se devojke koje imaju problem s manijacima jer su objavljivali njihove slike s društvenih mreža, pa čak i foto-montaže na porno-sajtovima. Onda su ih ucenjivali. Tada smo mi formirali ekipu i dublje to istražili, pa smo videli da su i poznate žene žrtve manijaka. Uspeli smo da pogasimo neke naloge na tim sajtovima uz saradnju s njihovim administratorima. To smo uspeli jer je veliki broj objavljenih fotografija nastao a da žrtve to nisu ni znale - kaže on.

Na pitanje da li su nekome od njih otkrili identitet, Đokić kaže da jesu. - Bio je jedan čovek iz Vranja koji je ucenjivao žene, a znamo i za jednog iz Novog Sada. Kad su u pitanju javne ličnosti, nemamo preciznu informaciju, jer je veliki krug ljudi u pitanju. Znamo da ih ima u Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu. Više profila je u pitanju - zaključuje Đokić. Jedna od žrtava internet predatora je i voditeljka "Granda" Ivana Đorđević.

- Ne želim da se u bilo kom trenutku osećam krivom ili lakom metom zato što se bavim javnim poslom. Moj posao je lep i svesna sam šta on nosi. Očekujem da zakon stane u odbranu svih žena čije su fotografije zloupotrebljene i da se jednom zauvek shvati da je uvreda, proganjanje, dobacivanje isto i u realnosti i u virtuelnom svetu. Sve ovo treba da utiče pre svega na anonimne žene, koje treba da dignu glas protiv zlostavljanja i proganjanja na društvenim mrežama, a ja ću samo reći - da, moguće je da budu uhapšeni oni koji se poigravaju lažnim profilima. Žene, dignite glas i ne dajte na sebe. Prijavite svako uznemiravanje i u životu i na mrežama - rekla je ona, dok Dragana Kosjerina nije želela da komentariše ovaj skandal.

