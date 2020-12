DORĆOL PLAČE: Džej je bio omiljen, pogotovo ljudima iz kraje, kaže prijatelj. Niko ne može da poveruje da ga više nema!

Džej Ramadanovski obožavao je svoj Dorćol. S ponosom je isticao kraj u kojem je rođen, u kojem je živeo i u kom je preminuo. Ekipa Kurira posetila je juče njegov kraj, i koga god smo pitali za pevača, svi su imali reči hvale. Obišli smo i Skenderbegovu ulicu, gde je živeo sa bakom.

Tu smo sreli njegovog prijatelja iz detinjstva Ivicu. Ovaj policajac kaže da ne želi da prihvati da Džeja više nema.

- Jako mi je teško što je moj prijatelj Džej preminuo. Upravo slušam njegovu pesmu "Upalite za mnom sveće", uz koju sam mu danas i upalio sveću - izjavio je Ivica za Kurir. On se s velikom tugom vratio u detinjstvo i druženje s čuvenim Dorćolcem.

- Džej je devet godina stariji od mene. Njegovi su se roditelji u ovoj ulici i rodili, tu su se i upoznali. Otac mu je svirao klarinet, koliko znam, a mama je igrala u folkloru. Tako je sve krenulo. Znate i sami priču, kasnije su se razveli. Džej je živeo u Skenderbegovoj 15 sa babom, a mama sa njegovim sestrama isto je bila u ovoj ulici - evocirao je uspomene njegov prijatelj. O pevaču gotovo niko nije imao da kaže lošu reč, a tako je bilo i u njegovom kraju - gde ga ljudi nisu doživljavali kao pevača, već kao svog komšiju i prijatelja.

- Džej je imao veliki uticaj, bio je svima omiljen, a pogotovo ljudima iz kraja. Nisam nikada čuo da je neko rekao lošu reč za njega. On je bio u ekipi sa mojim prvim komšijom, koji je bio šibicar i umro je na klupi Bajlonijeve pijace, tako je završio - to su njihove sudbine. Džej je bio relativno mlad čovek, a inače smo se stvarno poznavali iako se nismo intenzivno družili. Imam neke kasete, snimali smo se dok su bile popularne "Sonijeve" kamere - rekao je Ivica. Iako su imali različite profesije, policajac i pevač su imali mnogo toga zajedničkog. - Mnoge stvari su se kod nas dvojice poklapale - njegova supruga je Nada, i moja isto, njegova starija ćerka se zove Ana kao i moja, obojica smo Blizanci u horoskopu, čak mu se razredna zvala Danica kao i meni, i za Zvezdu je navijao - a ovo je Zvezdin kraj - završio je Džejov drug iz kraja.

- Džej je sebi za života obezbedio večni život kroz pesme koje će se pevati dok nas Srba i Beograda bude bilo - rekao je Vesić. On je podsetio, da bi neko dobio obeležje ili ulicu, mora da prođe tri godine od smrti, a to je vreme da naši umetnici razmisle kako da se Ramadanovskog najbolje sećamo. - Ovu čast zaslužuje uspešnom profesionalnom karijerom, naučnim radom, ali i umetničkim delom. Džej je za života postao neko čije su pesme slušali i oni koji nisu volelu muziku koju je on pevao - rekao je zamenik gradonačelnika na TV Hepi.

Prijatelj Jovan Medić

Mojoj ženi je platio magnetnu rezonancu

Ekipa Kurir televizije ispred pevačeve zgrade u kojoj je živeo do smrti srela je još jednog njegovog prijatelja iz detinjstva. Jovan Medić došao je da se raspita kada će njegov drug biti sahranjen.

foto: Kurir

- Imam 73 godine, ali ću otići na sahranu i pored svega. Ovo je velika šteta. Srce me boli. Odrasli smo u Skenderbegovoj. Moja mama i njegova baba su bile kume. Mi smo se svi družili u kraju, razlike se nisu pravile. Onda su tu bili oni šibicari, što se on hvalio. Znamo se 40 godina, znam mu i bivšu suprugu. On je bio human čovek. Mojoj supruzi je pre nekoliko godina bio potreban novac za magnetnu rezonancu. Video me je ispred kafića i, kada je čuo, rekao mi je da dođem sutra i da će mi on dati pare. Tako je i bilo. Bio je dobar, ali svako ima svoje lutke - sa tugom priča Medić.

foto: Kurir

Kurir.rs/ Maša Kostić/ Foto: Sonja Spasić

BONUS VIDEO