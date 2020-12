NAJGORE JE KAD LJUDI NE VERUJU, DOĐE TI DA SE UBIJEŠ: Dabovićeva kroz PLAČ ispričala kako je zlostavljana! Ne smem sve da pričam

Milica Dabović progovorila je o svojim teškim trenucima u životu.

Tom prilikom je istakla kako je imala mnogo nelagodnosti.

"Jako puno nelagodnosti sam imala, ali kada se sve sleglo i kada je vreme prošlo, vidim da mi narod veruje i da me voli baš ovakva kakva jesam. Skupo me je koštalo što sam iskrena. Jako su mi se loše stvari s partnerima dešavale. Psihički sam bila zlostavljana, sa Stefanovim ocem", rekla je Milica.

"Ko je otac tvog deteta i zašto se on krije? Čime se bavi", pitao ju je voditelj.

"Nije, zato što je on jednostavno nestao. Nema nikakav posao, koliko sam ja uspela da saznam od njegove te devojke. Sa svim tim ženama sam se zbližila i saznala ko je i šta je. Jako mi je drago što sam bila slepa. Zašto bi moje dete želelo da vidi otac koji ne želi da ga vidi? Koji je ukrao sve. Ta kolica me najviše bole, ali to je završena jedna priča. Stefan ima jedno prelepo detinjstvo i nadam se da će se pojaviti osoba koja će zameniti tu figuru. Pomislim često na Stefanovog oca. Njegovo ime ne stoji u matičnoj knjizi, jer ja nisam znala kako se zove. On je meni priznao da je druga osoba, a to je meni bilo šokantno. On nikad nije poželeo da bude u papirima, niti da vidi svoje dete. Uvek su mi oči pune suza kad se vraćam na sve to šta sam prošla, ja bih to sve ispričala, ali ne smem. Moje dete sve može, samo da ne vidi nesrećnu majku", rekla je Milica Dabović u "Premijeri".

"Najgore je kada ti ljuti ne veruju. Onda padneš u bedak, dođe ti da se ubiješ, ali posle nekog vremena kada te on zove i moli te da mu oprostiš, izmišlja neke srtvari, pa ovako, pa onako, shvatiš da nisi pogrešio i da je to moralo da se desi. Ne zato što sam ja želela da dobijem batine ili sam volela nasilnike, nego je on bio jako ljubomoran, napadao me... Njemu je bilo bitno da potroši moj novac, da ide po diskotekama... O svemu ćete pročitati u knjizi. To će biti surova biografija, ali i jedna prelepa knjiga. Prvo o mojoj porodici koja mi je dala mnogo dobrog, moja mama koja je heroj i na svemu sam joj zahvalna. Ni tati ništa manje. Zatim, o mojim momcima koji su mi napravili pakao od života", izjavila je Milica.

