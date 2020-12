INDI PROGOVORILA O TRAGEDIJI PORODICE LAZIĆ: To je ringišpil, neko preživi, neko ne! Na mestu Darkovog oca mogla sam biti JA

Pevačica Indi Aradinović je prošla kroz pakao nakon operacije smanjena želuca. Ona je ostala bez jednog organa, a kako i sama kaže, imala je sreću da preživi. Darkov otac je posle operacije nažalost preminuo.

Milan Lazić, otac folk pevača Darka Lazića, preminuo je juče, u nedelju 13. decembra, nakon što mu se 5. decembra iskomplikovala operacija smanjenja želuca na koju je otišao, kako se priča, po sinovljevom savetu. Zahvaljujući ovom operativnom zahvatu kojem se Darko podvrgao početkom godine, posle nekoliko godina konačno je smanjio kilažu (za čak više od 40 kilograma) i poboljšao svoje opšte zdravstveno stanje, zbog čega je i ocu savetovao da se odluči na isti korak, ni ne sluteći da će u bolnici izgubiti život.

Kroz sličnu dramu pre pet meseci prošla je i Darkova koleginica India Aradinović Indi, koja je jedva izvukla živu glavu nakon iste operacije, koju Lazićev otac nije izdržao. Pevačica kaže da se veoma potresla kada je čula za porodičnu tragediju Lazića.

"Kada sam čula tu vest, naravno da mi nije bilo svejedno. Naravno da sam se smorila... Žalosno, žao mi je Darka što je ostao bez oca zbog te operacije. Zvala sam ga, nisam uspela da dođem do njega, sigurno je sad u haosu... Pokušaću večeras opet da ga dobijem, da mu izjavim saučešće. Saosećam sa njegovom situacijom i porodicom. Ono što sam stigla da pročitam iz medija je da je njegov otac navodno već u toku pola operacije, tokom anestezije, imao komplikacije - kaže Indi, koja je još jednom istakla da ova operacija sa sobom nosi određeni rizik.- Ne može da se poredi moja operacija i kilaža sa njegovom, ali s obzirom da nas je operisao isti hirurg, danima mi zvoni telefon, pitanja, komentari... Ja sam suzdržana, ne želim ništa da komentarišem. Neko je otišao sa ove zemlje, žao mi je što je ovo bio način za to. Operacija svakako snosi rizik, i mi pre operacije moramo da potpišemo papir, ali... Ne znam šta bih rekla. Darkov otac je potpisao, svi sami potpisujemo i odgovaramo, ali jednog života više nema. Na mestu Darkovog oca sam mogla da budem ja pre pet meseci, nije to šala, ostala sam bez jednog organa! Ja sam imala sreću da preživim, imala sam dve operacije i dve transfuzije krvi. Mesec dana sam pijuckala vodu. Mesec dana čvrstu hranu nisam unela u sebe..."

Na kraju razgovora, Indi savetuje da svako od nas treba voditi računa o svom zdravlju i da postoje drugi, bezbedniji načini za redukovanje telesne težine.

"To je kao ringišpil, neko preživi, neko ne. Hajde da se baziramo na zdravoj ishrani, zdravim navikama, da ne budemo lenji... Razumem ja da živimo kako živimo, da živimo brz život, da smo pod stresom, ali da svoje zdravlje ne skrnavimo nekim nezdravim i visokokaloričnim obrocima zarad kratkog užitka... Ili jedi bar toliko, ali troši se – idi u teretanu, trči po livadi, teretana, plivanje, bajs, šta god", kaže Indi.

