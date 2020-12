DARKO OČAJAN! NJEGOV PRIJATELJ OTKRIVA ZA KURIR: Nagovorio oca da smanji želudac, ne sluteći da se kući NEĆE VRATITI ŽIV!

Otac Darka Lazića Milan Lazić preminuo je juče u bolnici „Sveti Sava“ nakon što mu se pogoršalo zdravstveno stanje posle operacije smanjenja želuca. On će biti sahranje sutra, 15. decembra u 13 časova na groblju u Brestaču.

Popularni pevač i njegova porodica teško su podneli ovaj gubitak, posebno što ga je upravo on savetovao da treba da odradi to kako bi smršao.

Folkerov otac otišao je na rutinsku operaciju smanjenja želuca 5. decembra, ali se stvar zakomplikovala. Iako je u bolnicu otišao zdrav, njegovo stanje se pogoršalo nakon što su ga operisali, pa su ga zbog kome prebacili na intenzivnu negu. Iako su se lekari trudili da ga spasu, nisu davali mnogo nade porodici. Ipak, i Darko, kao i njegova majka Branka i brat Dragan verovali su da će se oporaviti. Pevač je pre nekoliko dana objavio i fotografiju svog oca na Instagramu uz emotivnu poruku.

- Šta sam ja sve preživeo, iako su mi davali samo pet odsto šansi da ću preživeti, ti ćeš i sa jedan odsto preživeti jer si me ti napravio i jači si od mene - napisao je tada Darko Lazić.

Slomljen od bola

Tragičnu vest potvrdio nam je i Lazić, koji je otkrio da mu je jako teško.

- Nisam nikako. Mami je isto jako teško. Kao i svi normalni ljudi, takvi smo i mi kada nam neko umre, teško nam je. Hvala puno što ste zvali i izjavili saučešće - rekao je Darko drhtavim glasom.

Inače, kako naš izvor kaže, Laziću je dodatno teško jer je on predložio ocu da se podvrgne operaciji smanjenja želuca. Kako je i sam početkom godine uradio isto i izgubio veliki broj kilograma, Darko je iz najbolje namere to savetovao i svom tati kako bi se osećao zdravije i pokretnije. Bio mu je velika podrška u tome, tvrdi sagovornik, i neposredno pred operaciju se čuo sa njim. Objasnio mu je kako će nakon operacije smršati brzo, kako će biti bolje. Sada ga to muči, krivi sebe što mu je to predlagao. Svi su uz njega, trude se da mu objasne da su tu odluku svi podržali i da ne treba da misli tako. Svi znaju da mu je želeo sve najbolje. Jako mu je teško, Darko je bio jako vezan za oca, mnogo ga je voleo, kaže sagovornik.

Ovo je nedavno potvrdila i pevačeva partnerka Marina.

- Milana je operisao isti doktor koji je operisao i Darka. Pošto je bio prezadovoljan, on je savetovao ocu da ode na operaciju. Svi smo bili za to jer smo videli odlične rezultate kod Darka. Zato se Milan nije plašio. Sve je bilo kako treba do same operacije - rekla je Marina.

Nadao se oporavku

Inače, Lazića su loše vesti sačekale dok je bio u Švajcarskoj, zbog čega je odmah krenuo za Beograd. Čim je stigao u Srbiju, uputio se u bolnicu, gde je dolazio svakog dana kako bi bio uz Milana.

Pevačeva majka Branka Lazić juče se nije javljala na telefon, ali je pre neki dan za Kurir rekla da se nadaju da će se Milan oporaviti.

- Nisam dobro. U lošem sam stanju zbog mog Milana. Još ne znamo ništa tačno, lekari ništa ne pričaju. Teže je podneo operaciju za razliku od Darka - rekla je ona pre nekoliko dana.

