ZADRUGARI SAHRANILI BRANKU KATIĆ, VASKRSLI OLJU IVANJICKI: Za Gandija misle da je režirao Malu nevestu!

Ako ste pomislili da ste videli sve kada su u pitanju zadrugari - prevarili ste se. Kad god pomislimo da ne mogu dalje i da su stigli do dna, iznova nam pokazuju da mogu još dublje da potonu. Učesnici rijalitija još jednom su pali na testu i to iz opšte kulture, a njihovi odgovori nisu ni za prepričavanje, već za zaborav! Čega se pametan stidi, time se budala ponosi - definitivno je poslovica koju smo imali prilike da vidimo na delu, nakon što su neki od njih sahranili Veru Čukić i Branku Katić, dok su za Mahatmu Gandija rekli da je režirao "Malu nevestu".

foto: Profimedia

Pravila igre su bila da Dragan Marinković Maca pročita ime poznate ličnosti, a da zadrugari kažu da li je ta osoba živa ili mrtva, a potom da od tri ponuđene opcije odaberu njeno zanimanje.

foto: Printscreen Magazin In

Prvi je odgovarao Marko Janjušević Janjuš, koji je za Vaska Popu sasvim slučajno pogodio da je pisac.

foto: Printscreen

- To Popa mi ne zvuči kao da je slikar. Mislim da je on političar, knjigu nisam nijednu pročitao od Vaska Pope - rekao je on, dok je njegova devojka Maja Marinković pokazala koliko je bistra.

foto: Printscreen

Slikarka Olja Ivanjicki, koja je preminula 2009. godine, za nju je živa, a po zanimanju je balerina. Za princa Harija nikada nije čula, pa ne zna ni da li je živ. Sandra Rešić još uvek nije saznala da je Predrag Ejdus preminuo pre dve godine, ali je barem znala da je u pitanju glumac.

foto: Printscreen/Instagram

Ivana Šašić se pohvalila kako je učila, pa je za matematičara Milutina Milankovića rekla da je vojskovođa iz Prvog svetskog rata.

foto: Printscreen

Jedna od učesnica rekla je kako je Mahatma Gandi "u Indiji nešto", da je živ, kao i da je tekstopisac. Posle se ispravila i rekla kako je on režirao "Malu nevestu".

Milan Ekv je fudbaler

Ana Bulatović nije znala ko je Kventin Tarantino. - Glumac, živ, ne, mrtav je. Ne znam. On je košarkaš. Laza Kostić je pesnik - rekla je ona. Jovana Matijević nije znala ko je Edit Pjaf, a kada ju je Maca pitao zna li šta je šansona, ni na to nije imala odgovor. Zerina Hećo blistala je kada ju je Maca pitao ko je Pitagora, pa je, ne slušajući odgovor do kraja rekla: - Naučnik fizike, Pitagorina teorema, mrtav - rekla je ona, dok za Đoku Potrka iz "Orlovi rano lete" nije čula.

foto: Printscreen

Ni to nije ništa šokantno, jer Dragana nije znala ko je Kobi Brajant. - Glumac je, živ je - rekla je ona, a potom nije znala da odgovori ko je Vitez Koja. Nadica Zeljković ne zna postavu grupe EKV, pa je za Milana Mladenovića rekla da je fudbaler Crvene zvezde. Na pitanje ko je Konstantin Kostjukov, Kijina mama se jedva izvukla. - Labudovo jezero, glavni baletan, živ je.

foto: Pritnscreen

Toma nije znao ko je Ingrid Bergam, niti je znao da li je muško ili žensko, dok Zola ne zna ko je Ruđer Bošković, ni Jug Radivojević. Ša nema predstavu ko je Janik Noa, ni Eva Longoria. Sanja Stanković nije znala ko je Milenko Zablaćanski, kao ni Gavrilo Princip. - Uh, poznato mi. J.bi ga, istorija... Mrtav je - odgovorila je Sanja, koja nije znala ni ko je Mira Stupica, pa je rekla da je pesnikinja.

Robinzo Kruso glumac

Milica Kemez je rekla da misli da je Entoni Hopkins glumac, a Nadežda Petrović joj je poznata i misli da je glumica. Paula nije znala ko je Mira Banjac, a za Fleša Gordona je rekla da je glumac i da je živ, baš kao i za Mikija Jevremovića kome nije znala zanimanje. Mišel Gvozdenović iznenadio je mnoge svojim neznanjem kada je za Robinzoa Krusoa rekao da je glumac i da je živ. Matora je za Lisu Simpson rekla da je glumica i da je mrtva, a nije čula za pevačicu Gloriju Estefan, dok se za Mišu Blama dvoumila da li je pesnik ili glumac.

foto: Pritnscreen

Nikola Đorđević ne zna ko je Fredi Merkjuri, pa je rekao da je glumac i da je živ. Monika Horvat je na pitanje ko je Ričmond Boaći (fudbaler iz Gane), rekla da ne zna domaće fudbalere, već samo strane. Tara nije čula za Soićiru Hondu, a na pitanje "ko je Šerlok Holms?" je rekla "to je onaj s lupom".

foto: Printscreen

Miljana Kulić nema pojma ko je Karađoz, a Čorba je za Lazu Lazarevića rekao: "on je živeo, ima bolnicu i tamo treba da idemo". Ne zna ni ko je Mileva Marić. Lepi Mića je rekao kako je Orhan Pamuk njegov komšija iz Sarajeva pisac, ali mnogi su rekli da se on šali.

Neki su rekli da je Sigmun Frojd pevač, a za Alfreda Nobela je jedna učesnica rekla: "pa ovaj, Nobelova nagrada, on je mrtav, ne znam". Nisu čuli ni za Miru Alečković, za koju su rekli da je živa i da je "neka glumica", a ni Kortni Lav, kao ni Dragan Džajić nisu dostojni da budu poznati od strane pojedinih učesnika. Bez odgovora ko je u pitanju su ostali i Milka Canić, Orson Vels, Džejmi Oliver, kao i Luj Paster za koga je Bora Santana rekao da je "doktor, filozof". Mehmed Paša Sokolović je "neki iz istorije, mrtav je". Moglo se čuti da je od nekih i da je Miloš Crnjanski bokser, a jedna zadrugarka je rekla da je Branka Katić mrtva, kao i Vera Čukić. Za Savu Šumanovića su rekli da je književnik, iako je bio jedan od najznačajnih slikara.

foto: Printscreen

Kurir.rs/ Jelena Stuparušić/ Foto: Printscreen

Kurir