DŽEJ I SINAN SU BILI KAO BRAĆA, BANČILI SU DO JUTRA! A sada je isplivala njihova fotka iz srećnih dana: Zagrljeni i nasmejani FOTO

Pevač Džej Ramadanovski je preminuo u svom stanu na Dorćolu, a tuga za njim ne jenjava. Džej je iza sebe ostavio veliki broj hitova koji su ga proslavili, a bio je poznat i po svojim dobrim delima.

Podsetimo, Džeju je pozlilo u njegovom stanu na Dorćolu, gde je bio u strogoj izolaciji zbog korona virusa, te je ekipa Hitne pomoći ubrzo stigla na lice mesta i započela reanimaciju, međutim, uprkos svim naporima lekara, on je preminuo.

Džej je živeo na Dorćolu, a poznata je činjenica da je Džej dosta vremena provodio sa Sinanom Skićem, bili su kao braća. Kada je Sinan preminuo Džej nije mogao da sakrije suze.

Sada je isplivala fotografija na društvenoj mreži Instagram. Dva najbolja prijatelja uslikana su dok su se provodili tokom jednog letovanja, a tada su se čak i grlili u kafiću na plaži.

Džej je umro 6. decembra 2020, a Sinan u junu 2018. godine. Sinan je ranije govorio o svom druženju sa Ramadanovskim.

"On je preterao u svačemu. Hiljadu puta sam mu govorio, a on meni: 'Nisi mi ni mama, ni tata da vodiš računa o meni.' Rekao sam mu: Stani malo, brate, bolestan si. Daj Bože da nemaš i vodu, slabo jedeš, a tako naduven da budeš, ne može. Molio sam ga da ide kod lekara, odbijao je... S mnogima sam bančio do jutra, to su bile duge i burne noći, ali najviše je toga bilo s Džejom ludakom.

