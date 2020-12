DŽEJ I SINAN BILI SU NERAZDVOJNI: Bančili su do jutra, a Sakić je molio kolegu da ide kod doktora! Ovako je o NJEMU GOVORIO

Džej Ramadanovski i Sinan Sakić bili su veoma dobri prijatelji, a mnogi kažu i legende narodne muzike.

Džej je umro 6. decembra 2020, a Sinan u junu 2018. godine. Sinan je ranije govorio o svom druženju sa Ramadanovskim.

foto: Kurir, Damir Dervišagić

"On je preterao u svačemu. Hiljadu puta sam mu govorio, a on meni: 'Nisi mi ni mama, ni tata da vodiš računa o meni.' Rekao sam mu: Stani malo, brate, bolestan si. Daj Bože da nemaš i vodu, slabo jedeš, a tako naduven da budeš, ne može. Molio sam ga da ide kod lekara, odbijao je... S mnogima sam bančio do jutra, to su bile duge i burne noći, ali najviše je toga bilo s Džejom ludakom.

foto: Dragana Udovičić

Sinan je tada govorio da on može više da popije.

